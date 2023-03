Groupe bruxellois créé en 2020, pendant le confinement, Colver avait déjà sorti un premier EP en 2021.

Et voilà que déboule déjà un premier album avec un son qui a évolué et dans lequel on retrouve un peu des Flamands de Balthazar ou des Britanniques de Jungle.

On les a rencontrés et ils nous ont parlé de ce premier bébé à découvrir sans hésiter.

+ LIRE AUSSI | Colver, quatre Bruxellois qui groovent

La rencontre de la semaine: Isolde Lasoen

La charismatique batteuse de Daan confirme son talent en solo avec un troisième album plein de charme, Oh Dear.

On a pris énormément de plaisir à la rencontrer pour nous parler de cet album qu’elle signe de son nom complet pour la première fois… Un signe !

+ LIRE AUSSI | Le cœur battant d’Isolde Lasoen

Le juke-box de la semaine

Depeche Mode sort un nouveau titre

Après la mise en bouche Ghosts Again, premier single du très attendu Memento Mori, Depeche Mode en dévoile un nouvel extrait.

Avec My Cosmos is Mine, Dave Gahan et Martin Gore offre de quoi patienter jusqu’au 24 mars. Un titre qui confirme la couleur sombre de ce 15e album.

Glauque amorce son retour

Les Belges sont enfin de retour avec une nouvelle chanson, Pas le choix. Un titre percutant qui débute comme une ballade au piano avant de glisser vers un flow hip-hop mâtiné de nappes électro.

De quoi annoncer sous les meilleurs auspices, ce premier album de Glauque, tellement attendu.

Autre bonne nouvelle: après avoir assuré la première partie du concert de Stromae au festival de Nîmes, Glauque rempile pour deux nouvelles dates du maestro, en Allemagne, les 10 et 12 mai.

Cate Blanchett se lâche pour Sparks

50 ans de carrière au compteur et pourtant les frères Mael continuent à faire preuve d’une énergie et d’une créativité de jeunots.

La preuve une nouvelle fois avec The Girl is Crying in her Latte, un nouveau titre électro-rock génialement construit qui annonce un 26e album qui devrait sortir le 26 mai.

En bonus, le clip dans lequel on découvre une Cate Blanchett en roue libre, semblant improviser une danse très personnelle sur ce titre.

Cate Blanchett a rencontré Ron et Russel Mael lors de la cérémonie des César 2022. L’actrice australienne y recevait un trophée d’honneur alors que les Sparks remportaient le César de la meilleure musique originale pour le film de Leos Carax, Annette.

Et toujours des concerts…

La découverte Gracie Abrams à La Madeleine

Coup de cœur de la rédaction, Gracie Abrams (fille du fameux producteur de Lost, J.J. Abrams) passera par la Belgique, le 7 octobre, à La Madeleine (ticket: 25, 70 €).

Avec sa voix fragile et envoûtante, elle devrait livrer un set intimiste à l’image de son album Good Riddance sorti fin du mois dernier. Parmi ses fans, elles comptent des stars comme Lorde, Olivia Rodrigo ou encore Taylor Swift (avec laquelle elle partage le producteur Aaron Dessner, membre de The National).

Fall out Boy à Forest national

Après le lancement spectaculaire de leur tournée américaine, Fall Out Boy a annoncé ses dates européennes. Le groupe se produira à Forest National le mercredi 25 octobre.

(tickets: 41, 32 €)

Triggerfinger ajoute une date

Vu la demande (le concert du 10 juin à l’AB est complet), le trio belge Triggerfinger ajoute une date, le dimanche 11 juin.

Une occasion supplémentaire de voir Triggerfinger sur scène une dernière fois dans sa formation originale avec Monsieur Paul. à noter qu’ils seront aussi à TW Classic le 18 juin, avant Bruce Springsteen. Mais là c’est complet et il faut espérer décrocher une place via la liste d’attente.