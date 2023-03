Quatre candidates belges sélectionnées pour le concours Reine Élisabeth

Elles figurent parmi les 68 candidats et candidates qui ont été sélectionnés parmi 412 chanteurs et chanteuses âgés entre 18 et 33 ans. Leurs vidéos de candidature ont été visionnées à huis clos par un jury international présidé par Bernard Foccroulle. Certains candidats ayant dû renoncer à leur participation, ils sont désormais 64 en lice pour donner de la voix. Ils représentent pas moins de vingt nationalités. Avec pas moins de 18 candidats, les Coréens seront les plus nombreux à concourir. À noter également que deux candidates sont originaires de la Fédération de Russie.

La première épreuve du prestigieux concours se déroulera les 21 et 22 mai prochains, à 14 h 00 et à 20 h 00, à Flagey. Dans le détail, 44 femmes et 20 hommes, chacun catégorisé en fonction de son profil vocal (soprano, mezzo-soprano, contralto, ténor, baryton, basse), se produiront publiquement. À l’issue de l’épreuve, 24 demi-finalistes seront sélectionnés.

La deuxième épreuve se déroulera les 24 et 25 mai à Flagey. La finale se tiendra, elle, au Palais des Beaux-Arts du 1er au 3 juin.

Créé en 1937, le Concours Reine Élisabeth met chaque année une discipline différente à l’honneur. Il s’agit de la dixième édition du Concours dédiée au chant.

L’année dernière, la Coréenne Hayoung Choi avait remporté le premier prix (doté de 25 000 euros) du Concours Reine Élisabeth, consacré pour la deuxième fois de son histoire au violoncelle.