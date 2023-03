Bonne nouvelle pour les amateurs de chanson française: Albin Simone a retrouvé les mots. Après un disque instrumental baptisé Happy end en 2021, voici Les cent prochaines années, disque pour lequel il a confié pour la première fois les clés à quelqu’un d’autre pour la réalisation.

"Cette panne d’inspiration était liée au Covid mais aussi au fait que c’est de plus en plus difficile d’écrire. C’est peut-être aussi dû au fait que je deviens plus exigeant avec l’âge (sourire). J’étais à sec pour les paroles, mais pas pour la musique. Je me suis rendu compte que beaucoup de ces morceaux instrumentaux étaient des chansons. Je me suis isolé en forêt où j’ai écrit une grande partie des textes de ce nouvel album."

Une interview à retrouver en intégralité en cliquant ici.

Slowthai: U Gotta Love Yourself (****)

"U Gotta Love Yourself", c’est ce que signifie Ugly, le titre du troisième album studio de Slowthai, ovni de la scène rap britannique. Actif depuis 2017, l’artiste de 29 ans continue de s’émanciper du rap et se rapproche désormais plus du punk-rock. Toujours aussi mordant sur la société anglaise, il disserte sur l’ironie de la vie sur une douzaine de titres. Il alterne les mélanges rap et pop sur Never again et Tourniquet et des morceaux plus rock où sa voix sature presque, comme sur Falling.

Universal. Le 30/06 à Werchter, le 30/09 à l’AB.

The Lathums: confirmation (***)

Le premier album de ces Anglais (Wigan, dans le Grand Manchester) a atteint la première place des charts Outre-Manche, son successeur était donc attendu de pied ferme. From nothing to a little bit more est la confirmation qu’un bel avenir se profile pour cette formation post-Britpop. Difficile en effet de sonner plus anglais que ces onze plages tantôt intenses ( Say my name), tantôt enjouées et joyeuses ( Lucky Bean, Sad Face Baby). Des titres taillés pour les festivals, suivez – mon regard…

Universal. Le 5 avril au Trix (Anvers).

Les ambiances d’Echo Beatty (***)

Derrière Echo Beatty, il y a l’Anversoise Annelies Dinter. Après un premier EP en 2020, voilà un premier album de 9 titres aux ambiances enveloppantes. Ça commence fort avec The Silence et sa ligne de basse qui fait monter le morceau en intensité au fil de ses un peu plus de six minutes trente. On se laisse emmener dans des titres qui prennent le temps de s’installer, une voix tantôt rock, tantôt posée aux airs de Cat Power ou PJ Harvey et des riffs de guitare déchirants.

Echo Beatty, "Vision Glitch", Unday Records

Le juke-box de la semaine

Dominique A.: "Reflets du monde lointain"

Les huit titres de Reflets du monde lointain sont issus des sessions d’enregistrement de l’album Le monde réel. Huit chansons enregistrées entre La Frette-sur Seine et Bruxelles, avec Yann Arnaud à la réalisation. Un enregistrement live, sans click, où la voix unique de Dominique A navigue, comme sur un fleuve calme ou une mer enragée.

Elia Rose: "I love it !"

Entre ballade suspendue et un côté back to the 80’s, Elia Rose propose une musique qui rassemble. L’autodérision et les paillettes sont à l’honneur, comme sur le single You’re criminal (voir ci-dessous) qui épingle ceux qui mettent du ketchup dans les spaghettis ou des ananas sur la pizza. Loin d’être naïve, la chanteuse revendique tour à tour sa capacité d’émerveillement éternelle et sa rage de l’injustice qu’elle refuse de nommer destin.

Elvis Costello & Burt Bacharach "The Songs Of Bacharach & Costello

Décédé le 8 février dernier, Burt Bacharach a travaillé durant trois décennies avec Elvis Costello. Universal publie un coffret (4CD + 2LP Super Deluxe Edition).

Bacharach a commencé à collaborer avec Costello en 1995. Il s’agissait pour lui de sa deuxième collaboration, après avoir écrit quelques chansons avec Neil Diamond.

Du côté des singles, on notera la sortie du nouveau single de M. Pokora, intitulé Se mélanger ainsi que celui du producteur et DJ rémsois Vladimir Cauchemar, intitulé Snow is falling.

Birdy, qui publiera son nouvel album Portraits le 14 juillet prochain, vient de publier un extrait, intitulé Raincatchers.