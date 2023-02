Helmut Lotti à Mons comme en Italie

S’il avait déjà chanté des chansons italiennes sur ses albums classiques, Helmut Lotti admet que les interpréter dans leur forme originelle n’a pas été simple, tout comme d’opérer un choix. "Il y a tellement de belles chansons qu’on s’est un peu pris la tête quand il a fallu faire des choix, d’autant que je voulais qu’il y ait un équilibre entre la musique classique, les airs folkloriques et la musique populaire des années 50-60."

"Je ne suis pas un séducteur"

Parmi les chansons figurants sur l’album Italian Songbook, Helmut Lotti ne cache pas sa préférence pour La Vita de Shirley Bassey. "Quelle merveille cette chanson ! C’est une des chansons du festival de Sanremo en 1968, ce merveilleux festival qui met à l’honneur de vraies voix qui chantent !" Il avoue aussi un faible pour Una lacrima sul viso de Bobby Solo, "l’Elvis italien ! Ça, ça me parle !"

Pas de "Mask Singer" pour lui

Des chansons qui lui vont comme un gant, ce qui ne veut pas dire qu’Helmut Lotti ne prend jamais de risque. En témoigne sa reprise de Run to the Hill d’Iron Maiden qui a créé un petit buzz. "C’est amusant parce que c’est une demande de la radio flamande Willy qui fêtait ses trois ans, commente-t-il avec le sourire. Ils m’ont demandé de reprendre une chanson que j’aimais et qui soit totalement en dehors de mon style. Je leur ai proposé cette reprise parce que mon frère adorait Iron Maiden et quand j’étais adolescent mon père m’a surpris dans la chambre de mon frère, debout sur la chaise ; pas assis, hein, debout, en train de chanter cette chanson comme si ma vie en dépendait. Je m’en souviens parfaitement parce que c’est la première fois que mon père m’a dit: “mais en fait, tu sais chanter, toi !”. C’était la première fois qu’il me disait ça."

Par contre, un risque qu’il ne prendra pas c’est de participer à Mask Singer comme la rumeur le laisse entendre. "On me l’a déjà proposé l’année dernière et j’avais refusé. Je trouve ça un peu étrange comme concept. Et puis, je pense qu’on reconnaîtrait ma voix tout de suite. D’ailleurs Johnny Logan (NDLR: candidat de la version flamande de l’émission en 2022), je l’ai reconnu après deux mots !"

Pour le voir sur scène, il faudra donc aller à Mons pour un spectacle qu’il promet chaleureux comme l’Italie, en compagnie de son célèbre Golden Symphonic Orchestra.

"Italian Songbook" – En concert le 3 mars au Théâtre royal de Mons – www.theatreroyalmons.be.