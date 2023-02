Si à ses débuts Peet se souvient avoir rappé partout avec ses potes, dans la rue ou dans le métro, il préfère maintenant se plonger au calme, dans sa bulle pour composer. "J’ai besoin de pouvoir chanter à haute voix et d’entendre ce que je fais, du coup je n’écris jamais dans ma tête", remarque-t-il. C’est d’ailleurs aussi un peu pour ça que toute la conception de l’album s’est faite dans son home studio au fond de son jardin.

Le rappeur y déploie la palette de ses influences et de ses talents, alternant des moments de rap ego trip sur Karma et Ok, Ok et des chansons plus calmes comme Foi, voir carrément pop sur Si j’étais riche.

Peet peut aussi bien être technique, cool et aborder des thématiques plus sérieuses. Habitué à croiser la rime avec les fines plumes du rap belge, il a cette fois-ci invité son pote Roméo Elvis sur Smooth 2.0 et Primero sur Gentil. Avec JeanJass sur Déjà fait, il évoque sa recherche infructueuse de l’amour, "J’te cherche mais j’sais pas si j’suis sur la route qui mène à toi".

Dans le futur, il se voit bien collaborer avec des artistes d’autres horizons et d’autres pays, au Canada ou en Angleterre.

La vie d’artiste.

À la sortie de son album Mignon en 2021, Peet travaillait dans une pizzeria à Bruxelles en parallèle de sa carrière de rappeur. Grâce au succès du projet, il peut aujourd’hui vivre de la musique depuis quelques mois. "C’est fou de pouvoir vivre de sa passion, je peux me réveiller le matin et faire ce que je veux, donc l’objectif est atteint", s’amuse-t-il. Celui qui se définissait comme "Flemmard de qualité" a tout de même sorti huit projets, seul ou avec son groupe le 77 depuis 2016.

Le jeune Bruxellois ne ralentit pas pour autant la cadence puisqu’il a déjà commencé à travailler sur son prochain projet, il a des morceaux enregistrés mais cherche encore une ligne directrice.

En tout cas son projet est clair, "Mon plan, c’est faire le meilleur album de ma vie", conclut-il avec enthousiasme.

Peet, "Todo Bien", Universal – En concert le 17 mars au Reflecktor (Liège).