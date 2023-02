Tout va bien pour Peet, le rappeur bruxellois qui sort ce vendredi, son nouveau projet, Todo Bien. Un album composé de dix titres réfléchis et enregistrés au cours de ces deux dernières années.

L’interview de la semaine: Tim Dup

Tim Dup revient déjà avec Les Immortelles, un quatrième album hautement sensible et personnel.

Les Immortelles a été écrit alors que Tim Dup était en tournée. Sans attente et remplit par la scène, il se nourrit de tout ce qu’il apprend en tournée et ajoute quelques cordes à son imaginaire musical.

Le juke-box de la semaine

Daft Punk annonce une édition anniversaire de "Random Access Memories"

Daft Punk, le duo parisien casqué qui avait secoué la planète électro en annonçant mettre un terme au projet il y a deux ans en sortant une vidéo de 8 minutes intitulée Epilogue, est sorti de son silence pour faire une annonce.

Deux ans après leurs adieux, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo annoncent la sortie d’une édition spéciale augmentée pour le 10e anniversaire de leur dernier album Random Access Memories, le 12 mai.

Random Access Memories marquait un retour à une musique plus organique qu’électronique avec la participation de Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards et Paul Williams.

Aimé Simone, la nouvelle perle pop

Après l’énorme succès de Shining Light (25 millions de streams), Aime Simone et sa drôle de coupe de cheveux revient avec Baby Don’t Quit, un titre plein d’espoir qui pousse à croire en ses rêves.

Né à Paris mais résidant à Berlin depuis quelques temps, Aimé Simone est l’auteur-compositeur-interprète et producteur en vue. Et, après Say Yes, Say No, passé un peu sous les radars en 2020, on attend impatiemment la suite.

Découvrez Talkeys

On vous propose une petite découverte belge : Talkeys. Originaire des Ardennes, (plus précisément des communes de Manhay et Ferrières), le groupe propose un rock mélodique assez abouti.

En témoigne le clip de leur dernier morceau assez poignant, Stupid. Pas encore d’album ou d’EP annoncé pour le moment mais plusieurs titres tournent déjà sur Youtube.

Un nouveau titre pour Doowy

Après son premier EP, Contre-Nuit, le Bruxellois Doowy revient avec un nouveau single, Soirées Tropicales.

Une chanson à double lecture: dansant et léger, le texte parle de sensualité, de désir, de psychotropes et d’abandon de soi au cours d’une soirée sans fin.

Et encore des concerts…

Pascal Obispo à Forest national

Pascal Obispo viendra fêter ses 30 ans de scène accompagné de 12 musiciens. Il sera à Forest national le 11 novembre (il reste des tickets à partir de 59 €).

Une quatrième date pour Arsenal

Alors que les deux premières dates à l’AB affichent complet (2 et 3 juin) et qu’il ne reste plus que quelques tickets disponibles le jeudi 1er juin, les Anversois d’Arsenal ajoutent une quatrième date bruxelloise à leur planning de tournée.

Ce sera le dimanche 4 juin, toujours à l’Ancienne Belgique.

Rodrigo y Gabriela au Cirque royal

Le duo rock fusion Roberto y Gabriela est de retour avec un nouveau titre Descending to Nowhere qui annonce de l’arrivée de In Between Thoughts… A New World, leur huitième album studio. Il est attendu pour le 21 avril.

La paire mexicaine ne manquera pas de retrouver ses fans belges pour deux concerts en salle, à Bruxelles le 30 octobre au Cirque Royal (tickets à partir de 41,50 €) et à Anvers le 31 octobre à De Roma (tickets: 35 €).