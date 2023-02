Leila Lachterman avait la lourde tâche d’ouvrir le bal. Et quelle splendide prestation de la part de la Bruxelloise qui a livré un set plein d’émotions laissant la place à Blue Davis et à ses danseurs. Le Bruxellois a fait parler son sens inné du spectacle, créant une belle complicité avec le public.

Mathieu Teissier et ses formidables musiciens sont venus un peu calmer le jeu. Sauvé par ses mélodies pop imparables, l’auteur-compositeur semblait mal à l’aise et n’a jamais vraiment pu faire décoller son set vers un niveau supérieur.

Mais ceux qui ont littéralement enflammé la Rotonde, ce sont les quatre membres de Chevalier Surprise. Le groupe originaire de Verviers est composé de deux musiciens des Expérimental Tropic Blues Band – Jérémy Alonzi à la guitare et David D’Inverno à la batterie – et de deux artistes porteurs d’un handicap mental, Omega et Julien. Occupant le devant de la scène, ces deux derniers ont joué ce concert comme s’il en allait de leur vie, libérant une énergie hypercommunicative qui a conquis toute la salle.

Ils remportent logiquement le premier prix du concours, tandis que Mathieu Teissier décroche le deuxième prix. Les différents partenaires du tremplin (festivals, studios, centres culturels) ont offert à leur coup de cœur différentes résidences, coaching, séance d’enregistrement ou invitation à leur événement.