Le jury composé de journalistes spécialisés de la presse francophone a posé son choix sur des artistes aux styles variés qui devraient séduire le public mais aussi les organisateurs de festivals, labels et autres professionnels qui accompagnent les talents.

Lors de cette finale, on retrouvera sur la scène de la Rotonde du Botanique, Blue Davis. Jeune artiste bruxellois, bercé par la pop de Michael Jackson et le r’n’b, il s’attelle à déconstruire les préjugés raciaux et identitaires dans des textes qui vont droit au but. Sur scène, Blue Davis sort le grand jeu. Place ensuite au groupe punk-rock Chevalier Surprise. Accompagné de deux musiciens d’Experimental Tropic Blues Band, ce quatuor s’appuie sur deux artistes "outsider" qui, sur scène font le ménage.

On écoutera ensuite la poésie ébréchée de Leila Lachterman. Autrice, compositrice et interprète bruxelloise, elle distille des chansons à textes dans lesquelles l’intime se mêle aux combats politiques. Une parenthèse faussement douce mise en lumière dans un show épuré.

Enfin, on découvrira la pop douce-amère de Mathieu Teissier qui au fil de ses compositions peint un portrait lumineux ou règne une certaine mélancolie.

Ils feront le maximum pour séduire les différents partenaires du concours, décrocher différents prix et ainsi suivre les pas de précédents vainqueurs comme Glauque, LO Bailly ou, l’année dernière, Lazza Gio.

www.conseildelamusique.be