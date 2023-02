Voilà dix ans que le DJ producteur à la tête de singe propose un mix d’électro au format très pop taillé pour les radios ou les festivals et un autre type, plus dur, plus dansant, pour les clubs.

Kid Noize remet ça sur Nowera qu’on vous propose de découvrir cette semaine.

L’interview de la semaine: dEUS

Onze ans après Following Sea, le groupe anversois dEUS crée l’événement avec How to Replace It. Un album ombrageux, traversé par la douleur d’une rupture et le lent retour à une autre vie.

S’il admet que l’enregistrement de ce huitième album studio n’a pas été une promenade de santé, Stephane Misseghers, le batteur de la formation depuis 18 ans, évoque avec nous sa genèse et pose un regard lucide sur “ce qui fait dEUS”.

Le juke-box de la semaine

Un deuxième album pour les Bruxellois d’Annabel Lee

Le groupe bruxellois Annabel Lee dévoile By the Sea, premier extrait de son deuxième album DRIFT, prévu le 24 mars.

Il y a deux ans, on découvrait le rock du trio qui promet de nouveau de très belles choses.

Eole, jeune artiste belge à l’univers envoûtant

On a été happé par l’univers d’ Eole, jeune artiste belge aux influences hétéroclites. Avec Polymère (qui porte très justement son nom), sorti en décembre dernier, Eole invite à un voyage sensoriel intense.

On vous laisse découvrir ses très belles mélodies.

Un nouvel album pour Jason Mraz

Jason Mraz annonce la sortie de son huitième album, Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, le 23 juin.

En attendant, voici le dangereusement pétillant I Feel like Dancing, le premier single de l’album produit par Martin Terefe (Coldplay).

Feist dévoile trois nouveaux titres

Feist annonce la sortie de Multitudes le 14 avril et en dévoile déjà trois nouveaux morceaux: In Lightning, Love who we are Meant To et Hiding out in the Open.

Un sixième album très attendu, elle qui n’avait plus donné de ses nouvelles depuis 2017 et l’album Pleasure.

Et toujours des concerts…

blink-182 au Sportpaleis

Enfin réuni le groupe blink-182 annonce un nouvel album après 10 ans de silence. Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker sont retournés en studio et l’album est annoncé.

Et pour constater qu’ils n’ont rien perdu de leur énergie, le trio part en tournée. Elle s’arrêtera en Belgique, au Sportpaleis le vendredi 8 septembre, avec en special guests: The Story So Far.

Mentissa au Cirque royal

La Belge Mentissa se produira devant son public, le 16 novembre dans la très belle salle du Cirque royal (tickets à partir de 27 €).

L’occasion de découvrir le très bel univers de cette jeune artiste qui a tapé dans l’œil de Vianney et était en lice pour une Victoire de la musique dans la catégorie "Révélation".

Yo LaTengo à l’AB

Depuis plus de 30 ans, Yo La Tengo est considéré comme un des groupes de rock indépendant les plus aventureux de la planète. Avec plus de 20 albums au compteur, dont le dernier en date This Stupid World, le groupe a toujours été très bien reçu tant par le public que par les critiques.

Il sera à l’Ancienne Belgique ce 16 avril (tickets: 28 €).