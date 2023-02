Kid Noize : "Faire ce qu’on aime, c’est ça mon rêve. Et je suis dedans…"

Il remet ça sur Nowera, avec des titres comme B etter than this, Ozah Yeah aux refrains entêtants comme une chanson pop et d’autres hyper dansants pour secouer les corps comme The Blade ou Heavy 81. "C’est comme deux faces d’un vinyle, dit-il. Au milieu, il faut se lever pour aller changer et on change d’ambiance." Une dualité qu’il assume, qu’il défend, même: "C’est la liberté totale de pouvoir faire quelque chose d’hyper populaire et quelque chose de plus pointu. Populaire, c’est pas péjoratif, moi j’adore rassembler les gens."

Pour ce disque comme pour les autres, il a fait appel à pas mal de monde. Il a travaillé avec des gens "du monde entier sans forcément les voir", en s’échangeant des fichiers musicaux en ligne. Kid Noize est auteur, compositeur, multi-instrumentiste, producteur mais pas chanteur: "Moi, je ne chante pas", alors il a raconté son histoire, son univers à des chanteurs et des chanteuses qui ont (co)écrit les textes: "J’ai donné des cartes blanches en quelque sorte". Avec une consigne: pas de chanson d’amour. "Parce que tout le monde écrit des chansons d’amour. C’est hyper dur d’écrire une vraie belle chanson d’amour, c’est l’oeuvre de toute une vie. Et il y a tellement de trucs bidons !". Pourtant, il y a en quand même trois, quatre sur Nowera sourit-il.

De ce travail collectif sont nées une soixantaine de chansons… qu’il a fallu trier et assembler pour obtenir un album cohérent de 13 titres. Et ça, "ça a été le gros boulot".

Ce troisième album clôt la trilogie qu’il a imaginée depuis 2016 avec son premier album Dream Culture, et la déclinaison de son univers visuel en BD avec les dessins d’Otocto et le scénario coécrit avec Lapuss. "C’est une immense joie de voir cette histoire complète". Un quatrième tome ? Aucune idée. "Je vais d’abord profiter de ce projet, vivre les choses au présent et après, on verra."

Vivre l’instant, vivre ses rêves, c’est une notion récurrente dans l’univers de Kid Noize. "Faire ce qu’on aime, c’est ça mon rêve. Et je suis dedans…"

Kid Noize, "Nowera", Universal. Pop up store ces vendredi et samedi de 13 à 19h Chaussée de Waterloo 647, 1050 Ixelles. Toutes les dates de concerts et de festivals www.kidnoize.com.