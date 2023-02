dEUS: un disque pour panser les blessures

dEUS revient avec un nouvel album: comment parvenez-vous à vous renouveler tout en faisant en sorte que ça “sonne” toujours comme du dEUS ?

En 30 ans, dEUS a connu pas mal de changements mais ce qui n’a pas changé, c’est son fondement: Tom Barman. Dans un groupe, si vous changez le batteur, le guitariste ou le bassiste, vous touchez à sa structure mais vous ne touchez pas à la façon dont les chansons sont écrites ou interprétées. De la formation originelle, il ne reste que deux membres: Tom et Klaas (NDLR: Janzoons, violoniste). Et c’est très bien comme ça: ça veut dire qu’on n’a jamais touché à “ce qui fait” dEUS. Tom a monté le groupe, il en a écrit les chansons, c’est normal qu’on ressente quelque chose d’immuable en l’écoutant.

Ce n’est pourtant pas un groupe qui a peur de tester de nouvelles choses, quitte à décevoir.

La musique, c’est un apprentissage. On écrit et on compose à partir de sa propre expérience: on se renouvelle, on se transforme et ça transparaît dans nos créations. En tant qu’artiste vous devez apprendre de tout ce que vous avez fait par le passé pour avancer et progresser. Depuis toujours nous expérimentons. Nous avons inclus de la musique symphonique, des éléments électros… Notre ligne de conduite a toujours été avant tout de rendre ça intéressant pour nous.

Ce qui caractérise la musique de dEUS c’est une forme d’élégance. Elle est consciente et travaillée ou plutôt innée ?

Je crois que l’élégance c’est quelque chose qu’on a en soi et ça tient à la façon dont on l’exprime. Chez dEUS, elle s’exprime surtout à travers les textes de Tom qui sont construits comme des poèmes. Ça aide pour l’élégance (rires).

"Laiser la place à l’histoire de Tom"

"How to Replace It" amorce un virage dans votre musique et un retour à plus de simplicité. Avez-vous voulu en faire un disque très direct ?

Avant de faire ce disque, on a écouté tout ce qu’on avait fait avant et on s’est accordé pour faire quelque chose de plus léger, de plus minimaliste. Les derniers albums étaient plus touffus musicalement. Dans une chanson, il y a une forme d’espace ; vous pouvez le remplir avec des sons, des distorsions ou vous pouvez le laisser aux textes, à l’histoire… Ici, on a fait le choix de laisser vivre l’histoire et les textes de Tom.

Ces textes sont très personnels. En tant que musicien, comment fait-on pour se les approprier et créer des mélodies ?

Nous avions les textes pour certaines chansons mais pas pour toutes… Dans ces cas-là, il n’y a pas une façon unique de travailler. Personnellement, les textes influencent ma façon de jouer: si c’est une chanson fragile, je ne vais pas jouer de la même façon que si c’est un texte rageur. Pour la chanson Love Breaks Down, par exemple, Tom nous nous a juste dit que ça serait une ballade. Il y avait du piano, une batterie et une basse légères et un peu de guitare. Tom se battait vraiment avec sa voix pour que ça fonctionne. C’était un texte très personnel, donc on a tout fait pour lui laisser le plus de place possible. Tout le monde savait que ça serait une chanson d’amour mais quand tu la découvres avec le texte, tu es forcément ébranlé.

Vu le contexte de l’album, est-ce que "How to Replace It" a été facile à créer ?

Ça n’a pas été facile… Mais ça ne l’est jamais ! C’est toujours un peu compliqué au début, puis les choses se mettent en place. En plus, on a dû gérer des problèmes de santé et le Covid a aussi compliqué les choses: ne pas être dans la même pièce quand on est un groupe c’est l’enfer. Parfois, c’est très frustrant pour l’un ou l’autre ou pour tous à des moments différents mais à la fin il y a un album…

