Le batteur de U2 remplacé temporairement par le Néerlandais Bram van den Berg

Les autres membres du groupe ont d’ores et déjà souhaité la bienvenue à Bram van den Berg, tout en précisant qu’ils allaient devoir s’habituer à jouer avec lui. Aucune autre information n’a été donnée concernant l’arrivée du Néerlandais au sein du groupe.

Krezip s’est fait connaître avec le titre “I would stay” à partir des années 2000. Bram van den Berg a également fait partie pendant un certain temps du groupe rock belgo-néerlandais Drive Like Maria.