Le Belge, interrogé au micro de France Inter, a confié être "euphorique" et "ravi", d'autant plus que le prix lui a été remis des mains de Stromae, autre artiste belge consacré lors de la cérémonie, notamment comme artiste masculin de l'année et pour son album "Multitude".

Pierre de Maere a remercié son frère assurant que son travail musical était réalisé "en famille".

Les Victoires avaient aussi consacré deux autres artistes belges, Stromae et Angèle, respectivement artistes masculin et féminine et l'année, qui ont aussi engrangé d'autres prix en cours de soirée.