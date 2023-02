Serge Lama fête ses 80 ans ce 11 février 2023: laquelle de ses chansons préférez-vous? (vidéo)

Depuis le début de sa carrière en 1964, Lama a sorti pas moins de 23 albums studio et a écrit des chansons pour lui-même et pour d'autres artistes. Fin 2022 et suite à la sortie de son dernier album "Aimer", il annonce mettre un terme à sa carrière suite à des problèmes de santé.

"Femme Femme Femme", "D'aventures En Aventures", "Les P'tites Femmes De Pigalle",... : parmi ses chansons les plus connues, laquelle préférez-vous ?

