Né à Bordeaux, Serge Lama est le fils de Georges Chauvier, un chanteur d’opérette qui, fort de son succès bordelais, emmène femme et enfant à la conquête de Paris, où il n’arrive pas à percer.

Il finit par renoncer à sa carrière de chanteur et devient représentant en brasserie, la famille s’installant à Issy-les-Moulinaeux. Serge s’enfuit alors de la maison familiale, vit de petits boulots, fait son service militaire en Algérie et revient en 1963, quelques chansons sous le bras.

En 1981, au sommet de sa gloire, Serge Lama fera un album avec son père " Lama père & fils, suivi d’une tournée ensemble. La chanson ci-dessus montre ...la parenté vocale flagrante entre père et fils, mais exprime aussi le regret des parents Chauvier de ce qu’à l’époque, leur fils n’a pas (encore) d’enfants.

Serge Lama et son fils, Frédéric Chauvier.

Mais avec sa compagne Michèle Potier (décédée en 2016), Lama aura un fils, Frédéric, né en Corse en 1981, dont l’existence sera cachée à la presse plusieurs années et qui est aujourd’hui chef d’entreprise après avoir jadis participé à...Pékin-express.

2. 1964: Son premier 45 tours s’appelle "A 15 ans", mais il en a 21

Tout juste âgé de 21 ans, Serge Lama effectue ses débuts sur scène dans les cabarets parisiens, et notamment à L’Écluse, où il rencontre Barbara.

Il sera par la suite engagé pour faire les premières parties de Barbara mais aussi de Georges Brassens au théâtre Bobino, où il est repéré par l’influent agen t Charley Marouani (qui s’occupe aussi de Jacques Brel et Claude Nougaro).

Marouani lui permet d’enregistrer son premier disque, un super 45 tours, sur lequel figurent notamment les titres "À 15 ans " et " C’était ma femme". Il effectue son premier passage à la télévision, dans l’émission "Discorama " diffusée sur la première chaîne de l’ORTF.

3. 1965: Un grave accident à 22 ans aurait pu ruiner sa carrière

La relation par un journal du terrible accident de voiture dont est victime Serge Lama en 1965.

Le 12 août 1965, alors qu’il tourne avec Marcel Amont, il est victime d’un accident de voiture qui coûtera la vie à Liliane Benelli, sa fiancée et assistante, et au frère d’Enrico Macias.

Lui-même échappe de peu à la mort, mais il devra subir plusieurs dizaines d’interventions chirurgicales. Marcel Amont prévient les médecins qu’il est chanteur et les dissuade de le trachéotomiser, ce qui aurait ruiné sa carrière.

Un concert de soutien en sa faveur est donné au mois de décembre par plusieurs chanteurs dont Georges Brassens, Régine et Pierre Perret.

4. Ses compositeurs attitrés : Yves Gilbert et Alice Dona

Durant sa carrière, Serge Lama a eu deux compositeurs attitrés.

Yves Gilbert tout d’abord, avec qui la collaboration démarre en juin 1966, Serge Lama enregistre deux mélodies signées Yves Gilbert: "Sans toi " et "Madame Poupon ". L’année suivante, "L es ballons rouges" lancent vraiment la carrière du chanteur. Suivra une kyrielle de succès: "D’aventures en aventures", "Le temps de la rengaine", "Une île", "Mon ami mon maître", "Les ports de l’Atlantique", "Je t’aime à la folie", "L’enfant au piano" parmi bien d’autres.

Yves Gilbert qui sera aussi l’époux de… Guesch Patti) accompagne au piano le chanteur dans toutes ses tournées à raison de 200 concerts par an pendant une dizaine d’années.

L’autre collaboration fructueuse, c’est Alice Dona, elle-même chanteuse (76 ans aujourd’hui), avec qui il coécrit plus de 50 chansons, pour lui ou d’autres artistes: "Star", "L’Enfant d’un autre", "Chez moi", "Tous les Auf Wiedersehen", "L’Algérie", "Le Dimanche en famille", "Du ventre plat au ventre rond", "La chanteuse a vingt ans", "La Vie lilas", "Femme, femme, femme" et surtout le célèbre "Je suis malade".

5. 1973 : son premier disque d’or, avec la pochette rouge

En 1971, Serge Lama représente la France à l’Eurovision en Irlande avec la chanson "Un jardin sur la Terre ". Mais sans grand succès (10e sur 18).

Son heure arrive en 1973 avec l’album à la pochette rouge "Je suis malade", récompensé par le premier disque d’or du chanteur français incluant pas mal de ses classiques (dont " La chanteuse a 20 ans", "L’enfant d’un autre" ou " Les Glycines" -).

En 1974, il reçoit d’ailleurs un oscar de la chanson française pour "Les P’tites femmes de Pigalle" (coécrite avec Jacques Datin), qui est l’autre grand tube de cet album.

6. "Je suis malade" : d’abord popularisé par Dalida

Quant à la chanson " Je suis malade", elle est inspirée d’un vrai chagrin d’amour de Serge Lama, l’histoire d’une relation longtemps secrète, dont il dira à Alice Dona qu’elle " le rend malade ".

La compositrice crée dans la foulée la célèbre mélodie où Lama viendra mettre ses paroles "en 20 minutes" raconte-t-il, dans une sorte de transe.

Pas un tube à la sortie (la maison de disques, qui n’y croit pas, la place en face B des "P’tites femmes de Pigalle") mais reprise avec succès par Dalida (cf. cette vidéo assez hallucinante où Dalida ne comprend pas les blagues à deux balles de Stéphane Collaro), la chanson est peu à peu devenue un classique international, emblématique de la carrière de Serge Lama.

7. Comédien au théâtre et à la télé, mais rarement

Bête de concert, Serge Lama fait jusqu’à 250 dates certaines années

Sa salle fétiche est le Palais des Congrès de Paris, qu’il inaugure en 1975. En 1981, il y réunira… 330 000 spectateurs sur 70 représentations. La représentation du 23 janvier sera notamment retransmise en direct dans toute la France. Un album en public s’ensuivra évidemment.

Pour varier les plaisirs, Serge Lama fera aussi un peu de théâtre et quelques tournages. Il joue d’abord en 1991, sur les planches du théâtre des Bouffes Parisiens dans la pièce "La Facture " de Françoise Dorin et en 1993, dans la pièce de Sacha Guitry " Toâ" au Théâtre Édouard-VII.

Au cinéma, il joue en 1980 dans le film "Alors… heureux?" de Claude Barrois où il joue un pompiste (voir cet extrait).

En 1994, il endosse le rôle d’un commissaire de police dans l’unique saison de la série "Placé en garde à vue", diffusée sur France 3.

8. 1984: Ressemblant à Napoléon, il en fait une comédie musicale

Longtemps on a dit de Serge Lama qu’il ressemblait à...Napoléon Bonaparte. À cause de la coiffure (cheveux noirs sur les oreilles) et d’un profil altier (ou une fierté corse qui s’en dégage). Il s’est pris au jeu et a créé en 1984 une comédie musicale, "Napoléon", dont la première a été jouée le 20 septembre 1984 à Paris au Théâtre Marigny.

Un spectacle retrace la vie d’une troupe qui joue…la vie de l’empereur Napoléon Ier.

C’est mis en scène par Jacques Rosny, sur un livret de Serge Lama et Jacques Rosny et composé par Yves Gilbert. Le spectacle fait suite au double album de Serge Lama "J’assume tout Napoléon " (1982) et "Marie, la polonaise " paru deux ans plus tard.

9. 2022 : Un dernier album et l’annonce de la retraite

Serge Lama a annoncé sa retraite le vendredi 16 septembre dernier en raison de problèmes de santé. Il a sorti un ultime album le 7 octobre 2022, intitulé "Aimer".

À 78 ans , il s’est remarié avec Luana Santonino, 44 ans à l’époque, sa compagne, assistante et manageuse depuis des années.

À presque 80 ans, son parcours comprend donc 22 albums studio et 9 albums enregistrés en concert qui se sont écoulés, selon les sources, de 12 à 25 millions d’exemplaires.

Bonus. Et on termine par un petit best of…

Une petite compile finale, montée par notre collègue (et connaisseur) Patrick Zirpolo.

