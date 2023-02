Lorsqu’ils déboulent sur la scène internationale en 2005 avec leur premier album, All we Know is Falling, les membres de Paramore sont encore des adolescents. Emmenant le groupe, Hailey Williams et sa chevelure rousse n’a alors que 17 ans et la fougue chevillée au corps.

Dix-huit ans plus tard, le groupe a réussi à faire évoluer sa musique vers un rock plus électro tout en continuant à déverser ses états d’âme sans filtre. Toujours politique, le ton de ce This is Why est pourtant résolument positif et emprunt d’espoir.

+ LIRE NOTRE CHRONIQUE: Paramore dans l’âge adulte

L’interview de la semaine: Aurélie Saada

Aurélie Saada, l’ex-moitié de Brigitte – groupe cofondé en 2008 avec Sylvie Hoarau et qui a splitté en 2021 – poursuit son aventure musicale et a décidé de nous emmener sur la terre de ses ancêtres, la Tunisie.

L’album Bombolini est sorti un peu en catimini à la fin de l’année dernière mais Aurélie Saada a pris le temps de nous en parler et sera en concert, le 3 mars à l’Ancienne Belgique.

+ LIRE: Aurélie Saada : un premier disque solo mitonné et ensoleillé

Le juke-box de la semaine

Un single pour Depeche Mode

Depeche Mode vient de publier Ghosts Again, le premier single extrait de leur quinzième album Memento Mori qui sortira le 24 mars prochain.

Le titre, assez épuré, sonne comme un classique, avec un groove électro lancinant et des paroles signées Dave Gahan emplies d’images lyriques évocatrices.

Linkin Park donne de ses nouvelles

À l’occasion du 20e anniversaire de Meteora, son deuxième album, le groupe de rock Linkin Park vient de sortir un single, Lost.

On peut y entendre de Chester Bennington, l’ancien chanteur du groupe décédé en 2017. Par contre, que les fans ne se réjouissent pas trop: il n’y a rien en vue pour le moment du côté du groupe.

C’est du Belge

Du neuf du côté de Rive

Rive, le duo électro-pop bruxellois revient avec un single hautement féministe, Rêver grand, accompagné d’un très joli clip qu’on voit laisse découvrir.

Il s’agit du premier extrait de l’album Collision, prévu le 21 avril avant que le groupe ne se produise aux Francofolies de Spa le 22 juillet prochain.

Un nouveau titre pour la délicieuse Aucklane

Aucklane vient de sortir un clip pour accompagner le dernier extrait de l’EP Nightfall.

Ballade épurée et délicate, Over Here dévoile une autre facette de la chanteuse qui se livre dans un très joli morceau guitare-voix, plaçant la Liégeoise dans la belle lignée des artistes folk comme Joni Mitchell, Joan Baez ou Eva Cassidy.

Les concerts à ne pas manquer

Une deuxième date pour Loïc Nottet au Cirque royal

Face à l’engouement et à sa première date complète, le 27 avril ; une deuxième date a été ajoutée. Loïc Nottet se produira donc aussi le 28 avril au Cirque royal.

Grand Corps Malade à Forest national

Après sa parenthèse enchantée avec ses copains Ben Mazué et Gaël Faye pour le projet Éphémère, nommé aux Victoires de la musique ce vendredi, Grand Corps Malade annonce son retour en solo sur scène pour un nouveau spectacle.

Il passera par la Belgique, le 14 janvier 2024 à Forest national (tickets à partir de 35 €).

Axelle Red célèbre les 30 ans de "Sensualité"

À l’occasion des 30 ans de la sortie de son album Sensualité, Axelle Red annonce une tournée en Belgique.

Elle se produira notamment le 20 avril au Tournai Jazz Festival, le 1er mai à De Roma (Anvers), le 5 mai à l’Ancienne Belgique et le 6 mais au Concertgebouw (Bruges).

Dermot Kennedy à Forest national

On avait vraiment beaucoup aimé son dernier album, Sonder, sorti fin de l’année dernière. Chance: Dermot Kennedy sera en concert à Forest national ce 26 mars et il reste encore quelques places (à partir de 40 €).