Concert de Beyoncé à Bruxelles : file d’attente de plus de 120.000 personnes pour acheter un ticket en ligne

Queen B se produira au stade Roi Baudouin le 14 mai 2023 pour présenter son septième album studio, “Renaissance”. Il s’agit de sa première tournée en solo depuis plus de 6 ans et sa première date chez nous depuis 7 ans.

Les fans étaient d’ailleurs dans les starting-blocks ce matin pour obtenir leur place… ou espérer de l’obtenir. Quelques minutes après l’ouverture de la vente en ligne, le site TicketMaster affichait déjà une file d’attente dépassant les 120.000 personnes pour le concert bruxellois. Autant dire qu’obtenir son billet ressemblait à une mission impossible.

La file d'attente dépassait les 100.000 personnes avant 10h30 pour le concert de Beyoncé au stade Roi Baudouin. ©Ticketmaster

La situation s’est répétée pour les autres dates de la tournée, comme à Stockholm, Barcelone, Cologne ou Amsterdam par exemple, qui affichaient déjà complet après seulement quelques minutes.

Le dernier passage de la chanteuse en Belgique remonte à 2016 pour son “Lemonade Tour”. Près de 50.000 fans de la diva, célèbre pour ses hits tels que “Run the World”, “Single Ladies” et “Crazy in Love”, avaient pu prendre d’assaut la pelouse du stade national. Un concert plein et largement salué par ceux qui avaient pu y assister, comme nos confrères de Moustique, qui soulignaient que Beyoncé est “loin, très loin au-dessus de la concurrence”.

Cette année, la Belgique est la deuxième date du volet européen de sa tournée, après Stockholm le 10 mai. La méga star de la chanson se produira un peu partout en Europe, jusqu’au 28 juin 2023, avec une date en Pologne, avant de retourner au Canada puis aux États-Unis, où elle ponctuera cette tournée le 27 septembre 2023 à la Nouvelle-Orléans.