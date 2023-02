Paramore dans l’âge adulte

De l’eau a coulé sous les ponts

Dix-huit ans plus tard, après de multiples variations – le groupe a compté huit membres et connu des départs, des retours et des règlements de compte par médias interposés –, la formation fait évoluer sa musique vers un rock plus électro tout en continuant à déverser ses états d’âme sans filtre. Toujours politique, le ton de ce This is Why est pourtant résolument positif et emprunt d’espoir.

Radical, le propos de Paramore a cependant évolué avec ses membres: au début très influencé par la culture chrétienne dans laquelle il a toujours baigné (NDLR: le groupe étant originaire du Tennessee, au sud des États-Unis), le trio n’hésite pas aujourd’hui à se positionner pour le droit à l’avortement.

This is Why qui donne son titre à l’album et qui l’ouvre de façon très énergique a été la dernière chanson écrite pour le disque et résume à elle seule l’état d’esprit du groupe: "Ce titre résume la pléthore d’émotions ridicules, les montagnes russes d’être en vie en 2022, d’avoir survécu ne serait-ce qu’aux trois ou quatre dernières années, explique Hailey Williams dans un communiqué. On pourrait penser qu’après une pandémie mondiale aux putains de proportions bibliques et le destin imminent d’une planète mourante, les humains auraient trouvé au fond d’eux-mêmes la force d’être plus gentils ou plus empathiques ou quelque chose comme ça."

Des propos pour le moins clairs qui se confirment tout au long de l’album dans lequel il est surtout question de communauté, de partage et certainement pas de repli sur soi.

Alors assagi, Paramore ? Pas vraiment, ni dans le son ni dans le propos, mais simplement plus ouvert et dans le partage.

