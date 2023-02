À la télé ce vendredi soir, les Victoires de la musique sur France 2 avec des Belges au top

Juste derrière lui, on retrouve Angèle et son album Nonante-cinq la suite (artiste féminine, album de l’année et album le plus streamé).

La vague belge est complétée par les noms de Mentissa (révélation féminine) et Pierre de Maere (révélation masculine et chanson). Seul le rappeur Orelsan vient jouer les trouble-fête dans ce tir groupé belge avec lui aussi trois nominations (chanson, création audiovisuelle et concert).

Toujours des critiques

Attention, nomination ne veut pas dire victoire, la concurrence sera féroce: Pomme (Consolation), Grand Corps Malade/Ben Mazué/Gaël Faye (Éphémère) et BigFlo et Oli (Les autres c’est nous) pourraient aussi figurer au palmarès de cette soirée qui reste fort décriée, et pas que pour sa longueur.

Certains lui reprochent en effet son côté déjà-vu, avec chaque année les mêmes artistes nommés, tandis que d’autres n’ont toujours pas digéré la suppression des catégories rock, rap, musiques du monde… depuis 2019.

Figure de l’électro française, Yuksek a manifesté son mécontentement de façon cinglante sur Twitter: "Surtout restez bien entre vous et vos petits arrangements, on n’a jamais eu besoin de vous pour exister, et être la seule musique française qui s’exporte." Seul Jacques, représentant de ce courant, est nommé dans les révélations.

Le rap, en dehors de Bigflo & Oli et OrelSan, est également sous-représenté dans les catégories reines au regard de la scène francophone bouillonnante et de son hégémonie. Pourquoi Lomepal, qui a publié Mauvais ordre, ne figure-t-il pas dans les nominations ?

Pour Stéphane Espinosa, président des Victoires arrivé au terme de son mandat de deux ans, il faut encore travailler sur le collège des 800 votants, dominé par des professionnels de l’industrie musicale. Seule la catégorie chanson de l’année est ouverte au vote du public. Il y a urgence si ses organisateurs ne veulent pas voir les Victoires supplantées par d’autres cérémonies comme le prix Joséphine (soutenu par la RATP) ou Les Flammes, qui récompenseront les rappeurs en mai prochain.

France 2, 21.10