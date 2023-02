Grammy Awards: Beyoncé sacrée avec un goût de trop peu

La surprise du chef

Mais, même si Queen B est ainsi devenue l’artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards (NDLR: elle possède désormais une récompense de plus que le chef d’orchestre Georg Solti), le prix suprême du “meilleur album” lui a une nouvelle fois échappé. Comme en 2010, en 2015 et en 2017, son dernier opus a échoué à obtenir le la récompense “suprême” au profit du britannique Harry Styles et de son génial troisième album, Harry’s House, également couronné “meilleur album pop”.

Un prix qu’il a salué d’un très respectueux "Shit !". "J’ai été tellement inspiré par tous ceux nommés dans cette catégorie… Mais je pense qu’un soir comme celui-ci, il est important de se rappeler qu’en musique, il n’y a pas de “meilleur”", a-t-il déclaré visiblement ému.

Il n’a par contre pas réussi à décrocher le très convoité prix de la “chanson de l’année” pour As it Was. C’est la chanteuse blues et country Bonnie Raitt qui à 73 ans a raflé la récompense à la surprise générale, pour sa chanson Just Like That. Une récompense remise par la Première dame, Jill Biden. La concurrence était pourtant rude avec Beyoncé ( Break my soul), Adele ( Easy on me), Kendrick Lamar ( The Heart Part 5), Taylor Swift ( All too Well) ou le tube abcdefu de la jeune Gayle.

Adele passe (aussi) à côté

Autre (quasi) absente du palmarès, Adele a dû se contenter d’un petit prix (meilleure performance solo pop) alors qu’en 2017, elle avait écrasé la concurrence, remportant cinq récompenses avec son album 25. C’est Lizzo qui remporte le prix de l’enregistrement de l’année avec About Damn Time.

La soirée, animée par l’humoriste sud-africain Trevor Noah, s’est ouverte sur une prestation du prince du reggaeton portoricain Bad Bunny, l’un des artistes au plus gros succès commercial dans le monde en 2022. Nommé dans trois catégories, il est reparti avec un gramophone.

D’autres stars ont brillé, comme le rappeur Kendrick Lamar qui a engrangé trois récompenses avec la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap pour The Heart Part 5 et encore le meilleur album rap pour Mr. Morale & the Big Steppers. "C’est l’un des disques les plus difficiles que j’ai faits, a lancé l’apôtre du rap social et politique, le seul artiste de hip-hop déjà récompensé d’un prix Pulitzer pour un de ses précédents albums. En revenant en arrière et en repensant à mes débuts dans le rap, au chemin parcouru, je voulais remercier la culture de m’avoir permis d’évoluer pour faire une chanson."

Autre fait marquant de la soirée: l’actrice Viola Davis est entrée dans le club très fermé des EGOT, à savoir les artistes ayant remporté les quatre grandes récompenses américaines: un oscar (cinéma), un Emmy (télévision), un Tony (théâtre) et un Grammy (musique). Elle a décroché ce dernier dans la catégorie “livre audio, narration” pour ses mémoires Finding Me. C’est la 18 artiste à accomplir cette performance exceptionnelle après notamment Whoopi Goldberg, Mel Brooks, ou Rita Moreno.