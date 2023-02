Symphokids: la fête des enfants à l’OPRL

Au menu: 1,2,3 Nous irons au bois pour les 3-5 ans ; Un amour de tortue pour les 5-7 ans et Vol pour Broadway pour les 7-10 ans. "Ce sont trois spectacles très différents, poursuit Fanny Gouville. Pour les plus jeunes, nous avons voulu remettre les comptines sur le devant de la scène avec des morceaux assez courts qui vont raconter une histoire aux enfants. On va faire chanter les enfants mais aussi leurs parents."

L’orchestre adaptera aussi un texte de Roald Dahl sous forme d’opérette avec Un amour de tortue. Et, pour les plus grands, cap sur New York pour une découverte de Broadway. "Avec ce spectacle, on plonge dans l’univers des comédies musicales et cette mythique avenue de Broadway qui sera très bien représentée par un splendide décor. Il y aura du chant, des claquettes… Et associer les claquettes à la musique d’un orchestre philharmonique c’est un défi."

Des musiciens pleinement impliqués

Avec cette journée dédiée aux enfants et à leurs familles, l’OPRL remplit pleinement sa mission d’éducateur artistique. "Pouvoir venir à un concert avec un orchestre, ça ouvre les enfants à tout un tas de choses, note Séverine Meers, chargée de communication à l’OPRL. Ça favorise la qualité d’écoute, ça leur fait découvrir la puissance des vibrations… C’est une expérience que tout un chacun devrait vivre une fois dans sa vie."

Et sur la scène, les musiciens prennent un plaisir immense à jouer pour ce public dont les réactions sont bien moins formatées que celle de son habituel public. "La réaction des enfants est toujours surprenante: les enfants n’ont pas de filtres, ils commentent ce qu’ils voient, se lèvent, dansent… Les musiciens, ça les éclate !"

« On a des enfants qui demandent s’ils doivent “s’habiller” pour venir à un concert »

Pour l’OPRL, l’objectif est double: il s’agit effectivement d’éducation musicale mais aussi d’ouvrir cette institution à des publics qui n’ont pas l’habitude de franchir ses portes. "Il ne faut pas oublier que les enfants d’aujourd’hui sont notre futur public, souligne Fanny Gouville. Quand ils entrent ici pour la première fois, ils sont aussi assez impressionnés par la salle, la taille de l’orchestre… Mais toucher les enfants permet aussi de toucher leurs parents et souvent des adultes qui ne seraient jamais venus sans ce genre d’opération."

Une façon de désacraliser le lieu et de montrer les changements de mentalité opérés au fil des ans. "On a encore des enfants qui demandent s’ils doivent “s’habiller” pour venir à un concert, sourit Fanny Gouville. C’est un peu comme pour l’opéra: le public qui n’y est jamais allé a encore des idées préconçues sur le lieu et ses codes."

Preuve que le concept plaît: le premier concert de Symphokids affiche déjà complet et les deux autres se remplissent très vite. Avis aux curieux…

Le 16/04 – www.oprl.be