Rori: « Si la vie était facile, on serait tous malheureux »

"C’est vrai que la vie n’est pas facile mais, avec le temps, je me rends compte que ça n’est pas grave et que si elle était facile, on serait tous malheureux, affirme-t-elle très lucide. J’avais envie de m’installer un peu dans le paysage et pas de sortir un single tous les trois mois. Je n’ai pas eu envie d’attendre plus longtemps pour sortir un disque: ces quatre premières chansons me paraissaient former un tout assez cohérent mais je ne suis pas encore prête pour l’album."

Un peu cabossée

Ne se sentant pas à sa place et ne se retrouvant pas dans la trame proposée par l’école, elle trouve dans la musique un lieu où s’épanouir. "J’ai vite compris que ce qu’on me proposait à l’école pour avoir une vie bien comme il faut, ça ne me correspondait pas donc j’ai tenté autre chose. Pour moi, ça a été la musique ; pour d’autres, ça sera la menuiserie ou autre chose. L’important c’est de savoir que tout est possible si on le veut vraiment."

D’abord dans le projet Beffroi, Rori tâtonne et apprend à écrire et composer.

Mais un drame vient bouleverser la vie de la jeune fille: Valentin, son ami et comparse de Beffroi meurt à 20 ans, suite à une maladie. C’était il y a cinq ans. De ces accros de la vie, la musicienne originaire de Hannut garde quelques cicatrices mais tire surtout des leçons et une énergie qu’elle laisse exploser sur scène.

Elle sera d’ailleurs à l’affiche de nombreux festivals comme les Francofolies, Ronquières ou les Solidarités. "Je me réjouis tellement ! C’est quand même une sacrée récompense de constater que le public adhère à mes textes et à ma musique. ça donne de la force et ça pousse à ne pas abandonner."

« J’ai toujours été très bien toute seule »

En attendant, elle continue d’être surprise par l’engouement du public: "J’ai toujours été très bien toute seule, sourit-elle. ça ne me fait pas peur du tout de ne pas faire partie d’un groupe. Je ne transpire pas la confiance même si, de ce côté-là aussi, j’évolue mais j’ai toujours été convaincue qu’on avait tous des points communs: on traverse tous la même chose et les mêmes épreuves mais simplement pas au même moment. "

Sa saison en enfer est derrière elle. Elle la raconte sur ces quatre chansons brutes de décoffrage mais aussi très touchantes comme cette artiste à fleur de peau.

Rori, « Ma saison en enfer », Warner – Elle se produira sur les scènes principales des Francofolies (20/07), de Ronquières et aux Solidarités (26/08).