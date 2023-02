dEUS tête d’affiche du festival Live is Live

Cette deuxième journée de Live is Live sera aussi un peu particulière puisque Tom Barman et ses hommes (Klaas Janzoons, Stéphane Misseghers, Alan Gevaert et Mauro Pawlowski) auront la main sur la programmation du jour.

The War on Drugs, Balthazar et Warpaint avaient déjà été annoncés pour le samedi 24 juin.

Les tickets du dimanche 25 juin pour Live is Live sont disponibles à partir de 80 € et sont en vente à partir du mercredi 8 février à 12 heures. Les billets pour le samedi 24 juin sont déjà en vente.