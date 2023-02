"Hey Macklemore, can we go thrift shopping ?". En ce début février 2013, c’est avec un jeune rappeur américain nommé Mackelmore (Benjamin Hammond Haggerty de son vrai nom) que l’on s’apprête à aller dans les friperies pour dénicher de nouvelles pièces.

Publiée le 28 août 2012 en tant que cinquième et dernier single extrait de son deuxième album The Heist, Thrift Shop mettra un peu de temps avant de traverser l’Atlantique et de s’imposer finalement quasi partout dans le monde.

Texte truffé d’humour, Trift Shop fait la critique du consumérisme et vante les avantages d’acheter des vêtements cool ou autres objets en seconde main dans les friperies, marchés aux puces, brocantes… Mackelmore pense que c’est ce discours à contre-courant des grosses productions hip-hop de l’époque qui en a fait le succès.

Il chante ce morceau en compagnie de son compère producteur et DJ Ryan Lewis, ainsi qu’avec la voix du chanteur américain Wanz, 51 ans à l’époque et ingénieur de test logiciel à temps plein avant le succès de Thrift Shop.

Véritable carton dans le monde entier, Thrift Shop n’a pas séduit l’Espagne (12e seulement), la Hongrie (9e), la Pologne (14e) et la Slovaquie (17e).

2003 Panjabi MC – Mundian to bach ke

On l’a déjà vu dans cette rubrique, il ya parfois des histoires étonnantes qui se cachent derrière un tube. C’est le cas pour Mundian to bach ke, morceau du DJ anglais d’origine indienne Panjabi MC, Rajinder Singh Rai de son vrai nom.

C’est en 1998 sur l’album Legalized que le jeune homme publie Mundian To Bach Ke, un remix de la musique de série télévisée K2000 avec le Bhangra, un style de musique indienne provenant de la région du Pendjab.

Panjabi MC n’obtient pas le succès immédiatement, et Mundian To Bach Ke vit une petite carrière de tube underground. Jusqu’au jour où le label allemand Superstar Recordings – fondé par le musicien électro-house Peter Aleksander et l’ancien employé de Sony Music Markus Wenzel – le repère sur le net et en fasse un tube en Allemagne en 2003. Le morceau plaît à l’international et devient un vrai succès dans de nombreux pays, se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires.

Pour la petite histoire, Mundian to bach ke signifie "Attention aux garçons". Les paroles sont des conseils à une jeune fille très belle afin de la protéger de la convoitise des hommes: "Garde ton visage caché, cache-le avec une écharpe, ne donne ton amour à personne !"

1993 Whitney Houston – I Will Always Love You

C’est LA chanson emblématique de Whitney Houston qui trône en tête des charts en Belgique en février 1993. Enfin, quand on dit de Whitney Houston, il faut tout de même préciser qu’il s’agit… d’une reprise !

I Will Allways Love You est en effet à l’origine une chanson écrite et interprétée par Dolly Parton vingt ans plus tôt, en 1973. Elle l’a composée à l’occasion de sa rupture professionnelle avec le chanteur de country Porter Wagoner, qui était son partenaire commercial et son mentor. Sortie en mars 1974, elle devient numéro un du classement country au Billboard américain. Une performance qu’elle réédite huit ans plus tard en 1982 suite à un réenregistrement pour la bande originale du film The Best Little Whorehouse in Texas, adaptation par Colin Higgins de la comédie musicale du même nom.

Parton a encore enregistré I Will Always Love You en 1995 en duo avec Vince Gill pour son album Something Special. Elle s’est classée numéro 15 au Billboard.

Entre-temps, en 1992, Whitney Houston adapte le titre en ballade soul langoureuse pour le film Bodyguard dans lequel elle joue avec Kevin Costner. Pour ce faire, elle s’inspire de la version de 1975 de Linda Ronstadt, avec un début a cappella. Une idée de génie puisque la chanson reste 14 semaines en tête du classement américain mais aussi parce qu’elle supplante la version originale dans la mémoire des gens. Whitney recevra un Grammy pour sa prestation, mais pas d’Oscar, puisqu’il ne s’agit pas d’une chanson originale écrite spécialement pour le film.

Avec vingt millions de copies, il est le single le plus vendu par une femme dans le monde. Céline Dion et Mariah Carey sont en embuscade avec My Heart Will Go On et All I Want for Christmas Is You. Le titre permettra aussi à la bande originale du film de devenir la plus vendue de tous les temps, avec plus de 45 millions d’exemplaires écoulés.

1983 Rose Laurens – Africa

En 1982, c’est une chanteuse peu connue qui affole le Top 50 en France. Son nom ? Rose Laurens. Elle a déjà 32 ans et cela fait un moment qu’elle tente de percer dans le milieu. Après quelques 45 Tours sans succès dans les années 70, elle fait la rencontre du compositeur Jean-Pierre Goussaud, qui devient son mari mais aussi son Pygmalion. En 1980, elle fait partie de la troupe des Misérables, comédie musicale mise en scène par Robert Hossein. Elle interprète le rôle de Fantine pendant un an, avant d’avoir envie de retenter le coup en solo. Et ça marche !

Africa, composée par Jean-Pierre Goussaud et dont les paroles sont écrites par Jean-Michel Bériat, se vend comme des petits pains et atteint le million de 45 Tours vendus. La version anglaise (sous-titrée Voodoo Master) marche dans les pays non-francophones comme en Autriche, en Norvège, en Allemagne ou en Finlande.

Le conte de fée ne durera pas. Malgré le succès de Mamy Yoko et de Vivre – titres publiés sur son deuxième album en 1983 – Rose Laurens ne parvient pas à se maintenir dans le top. Son troisième album Écris ta vie sur moi… sur lequel elle collabore avec Francis Cabrel, Yves Simon ou Yves Duteil est un échec. Atteint d’un cancer,. Jean-Pierre Goussaud décède en 1990. Rose Laurens poursuivra ensuite une carrière en demi-teinte. Elle meurt d’un cancer dans la nuit du 29 au 30 avril 2018.

1973 The Osmonds – Crazy Horses

Au début de l’année 1973, c’est un quintet familial, The Osmonds, qui truste les premières places des hit-parades un peu partout dans le monde avec un morceau très rock intitulé Crazy Horses.

Le style tranche franchement avec leurs débuts a cappella dans les années 60, mais ça marche. La MGM, qui les a engagés pour concurrencer les Jackson Five signés par la Motown, se frotte les mains. Depuis 1971, ils enchaînent les tubes: One Bad Apple (n° 1 au Billboard), Double Lovin (n° 14), Yo-Yo (n° 3), Go Away Little Girl (n° 1)…

La transition vers le rock s’amorce en 1972 avec l’album Phase III. Le disque suivant, Crazy Horses, flirte même avec le heavy metal. On retrouve Alan à la guitare rythmique, Wayne à la guitare solo, Merrill au chant et à la basse, Jay à la batterie et Donny aux claviers.

Si le single au titre éponyme n’atteint que la 14e place aux USA, il se classe n° 2 en Angleterre. Merrill Osmond raconte, à propos de son écriture: "Nous répétions dans un sous-sol un jour quand Wayne a commencé à jouer ce riff de rock lourd. J’ai trouvé une mélodie et Alan a obtenu les accords. En une heure, nous avions la chanson. J’avais toujours été le chanteur principal, mais j’ai chanté Crazy Horses avec Jay."

L’intro bizarre au clavier est sensée rappeler le hennisement d’un cheval…

Quant à la signification du texte, il s’agit d’une métaphore: "Les chevaux fous, fumant le ciel !" sont les voitures énergivores qui détruisent la planète avec leurs vapeurs.

1963 Adamo – Sans toi ma mie

Sans toi ma mie a une place à part dans la carrière d’Adamo: c’est en effet avec ce titre qu’il va arriver à se faire connaître. Car depuis sa victoire le 9 avril 1961 au radiocrochet organisé par Radio Luxembourg, le jeune chanteur italien installé avec ses parents à Jemappes dans le Borinage n’a pas connu le démarrage de carrière espéré.

Sans toi ma mie va changer la donne, même si les débuts sont difficiles. Son père Antonino va prendre les choses en main avec une idée de génie.

Dans une interview accordée à Psy.be, il raconte: "L’accueil de la chanson fut lent. Mais c’est sans compter sur l’opiniâtreté de mon père qui décide de prendre en main ma destinée. Il démarche salles de spectacles et labels. De plus, la chanson ne passait pas en radio. On trouvait ma voix bizarre. J’ai même eu droit à cet avis négatif:" refusé pour voix désagréable ". J’avais vraiment l’impression que le disque était condamné. Comme un berger qui croit en son étoile, mon père a eu une idée géniale: mener une campagne" juke-box ". À l’époque, un juke-box dans un café avait le potentiel d’une radio locale. Bingo ! Les gens ayant entendu ma chanson la réclament à la radio. Tout commence. La suite est merveilleuse. Sans toi ma mie reste six mois en tête des hit-parades."