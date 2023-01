L’actu musicale de la semaine: Pierre de Maere, Sam Smith, Yellowstraps et Salvatore Adamo

À moins d’avoir vécu sur Mars depuis un an, il est quasi impossible d’être passé à côté du Belge Pierre de Maere. Le jeune homme de 21 ans, qui s’est installé à Paris voici quelques mois, publie son premier album, Regarde-moi.

Un disque éclectique sur lequel ce dandy androgyne originaire de Walhain rêve de pouvoir garder son innocence.

L’interview de la semaine: Lo Bailly

Digne héritier des poètes de la Beat Generation, le Bruxellois Lo Bailly déroule son flow sur la Face A de son premier album, Prosaïque.

Les demi-finales pour « Du F dans le texte »

Ces vendredi et samedi auront lieu les demi-finales du concours " Du F dans le texte " organisé par La Maison des musiques. Cette année, après une longue journée de présélection, le jury composé de journalistes musicaux (Classic 21, L’Avenir, La Vague parallèle, Goûte mes disques, Larsen, RTBF Jam, LLB, Le Soir…) a sélectionné 8 projets (sur 216 candidats) aux styles très variés.

Ce vendredi, sur la petite scène de La Maison des musiques, on retrouvera la pop ensoleillée de Mathieu Tessier, la prose audacieuse de Serge La Blonde, la douce Leila Lachterman et le flow de BennyTow. Demain, on découvrira l’énergique groupe punk Chevalier surprise, les mélodies métissées de Malticita, le groove de Blue Davis et les textes ancrés de Puce.

Après délibérations, le jury ne retiendra que 4 artistes que le public pourra découvrir lors de la finale du concours, organisée au Botanique le vendredi 17 février.

Le retour de Dan San

Le groupe belge Dan San est de retour avec un single, Hard Days Are Gone, on l’espère annonciateur d’un nouvel album, sept ans après Shelter.

Un titre très "Beatlesien" qui nous fait miroiter le meilleur…

Hervé bientôt le nouvel album et un concert

Après le succès de son premier album Hyper, Hervé revient avec un nouvel album dont la sortie est prévue le 24 mars. et dont voici le premier extrait, D’où je viens.

Il enchaînera avec une tournée qui passera par la Belgique, le 23 novembre à l’Ancienne Belgique.

Loïc Nottet à l’affiche des Francofolies de Spa

Loïc Nottet, Kendji Girac et Pierre de Maere viennent s’ajouter au programme des Francofolies de Spa (du 20 au 23/07).

Le duo bruxellois RIVE fera également un retour sur la scène du festival, tout comme le duo Ada Oda qu’on vous avait fait découvrir il y a quelques semaines (v. notre édition du 23/12).

Le jeune Lillois passera lui pour la première fois présenter Les Royaumes minuscules, son nouvel album enregistré entre la France et le Brésil.

Et toujours des concerts…

Benjamin Clementine au Cirque Royal le 27 septembre

Suite à la sortie de son troisième album, And I Have Been (premier volume d’un diptyque dont la suite est prévue pour l’année prochaine), Benjamin Clementine annonce une tournée qui passera par la Belgique, le 27 septembre au Cirque royal (tickets à partir de 39, 25 €).

On vous promet un set élégant et poétique dans lequel la voix inclassable de Clementine prend toute son ampleur.

Ryan Adams le 23 avril au Cirque Royal

Cela fait plus de dix ans que Ryan Adams ne s’était pas produit dans une salle belge. Bonne nouvelle: il se produira le 23 avril au Cirque Royal (tickets à partir de 32, 70 €).

L’occasion de voir le rockeur à l’œuvre pour ce qui s’annonce déjà comme un tout bon concert. Il se produira seul sur scène, entouré de ses guitares et d’un piano acoustique pour un set intimiste.

Une dernière pour KISS

Le groupe KISS prolonge sa tournée mondiale et a ajouté une date en Belgique, le 13 juin au Palais 12 (tickets à partir de 45 €).

L’occasion de voir (peut-être pour la dernière fois) Paul Stanley et Gene Simmons, peinturlurés comme jamais, sur scène. Et à plus de 70 ans, Gene Simmons continue de cracher des flammes et vomir du faux sang suspendu à un câble à 30 mètres au-dessus de la scène.