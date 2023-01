La fierté chevillée au corps

La vie est plus facile à trois

Et s’il est né dans un climat de profonde tristesse, C’est la vie permet surtout de célébrer musicalement les moments à vivre ensemble. "Que ce soit dans la vie ou dans la musique, on part du principe que plus ça ira mal, plus il va falloir faire en sorte que ça aille mieux, décortique Santa. La musique garde ce pouvoir de combler les silences malaisants: elle remplit l’espace d’une nouvelle énergie."

C’est la vie parle d’amour – de soi et de l’autre – de rupture, de perte, du fait d’être perdu mais d’avoir toujours quelqu’un sur qui compter pour aller mieux… "On voulait montrer à travers nos textes que tout est question de point de vue. Dans nos paroles parfois, comme dans Don’t Wait for Me, c ’est martelé un peu comme de l’autopersuasion: il y a cette volonté d’aller mieux, ensemble et d’avancer quoiqu’il arrive vers la lumière", poursuit Santa.

Clairement militant pour la cause queer, le trio avoue en avoir bavé plus jeune mais s’en être sorti grâce au soutien des uns et des autres. "On a souffert d’être les outsiders, les misfits et à l’école, on s’est trouvé parce qu’on avait décidé de former une bande de “bizarres”, rigole Santa. Ce sont des choses que l’on retrouve sur des morceaux comme Cry Cry." Et comme se souvient Line: "au collège j’ai essayé de me conformer et d’entrer dans un moule: j’étais gay mais je n’y arrivais pas trop, c’était dur ! C’est un album queer voire même “camp” dans le sens où on transforme nos failles en objet pop".

Pour ce troisième album Hyphen Hyphen ne cache pas ses ambitions: toucher un public encore plus large. Et c’est dans cette optique que le trio n’a pas hésité une seconde lorsque l’opportunité s’est présentée de travailler avec le producteur Glen Ballard (qui a produit Alanis Morissette, Katy Perry, Michael Jackson, entre autres). "On a une volonté d’universel mais sans perdre notre identité. C’est un grand paradoxe de vouloir séduire le grand public tout en étant différent ", prévient Santa.

Plus organique dans sa construction, C’est la vie bénéficie aussi de la voix de Santa, chenille devenue papillon, qui explose dorénavant pleinement. "On a ressenti le besoin de revenir à quelque chose de brut, remarque Adam. On a enlevé des couches, on s’est dévoilé. Et on a voulu entourer la voix de Santa du mieux possible. On voulait que rien ne parle au-dessus de la voix, contrairement à ce qu’on a pu faire sur d’autres albums. La voix est un tel vecteur d’émotions: il fallait que tous les éléments qui l’entourent la respectent."

Mais Hyphen Hyphen se savoure surtout sur scène et ça tombe bien puisque le groupe prendra possession de l’AB ce vendredi soir !

Hyphen Hyphen, « C’est la vie », Warner – En concert ce vendredi 27/01 à l’AB.