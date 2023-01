Måneskin: les Kool kids font pleurer les guitares

Chantant au départ essentiellement en italien, Damiano David et sa bande ont bien compris que, pour atteindre le public international et surtout américain, il allait falloir passer à l’anglais. Dommage diront certains, même si, en concert, Måneskin se fait plaisir et reprend ses titres plus anciens en italien dans le texte.

Travail payant

Pour atteindre son but, Måneskin n’a pas sacrifié que sa langue maternelle. Conscients (malgré leur jeune âge) que le succès n’arrivera pas tout cuit dans l’assiette, les quatre cool kids qui ont débuté en chantant dans les rues de Rome, n’ont pas cessé de travailler depuis l’Eurovision et ce sont entourés des meilleurs pour peaufiner leur 3e album studio (après Il ballo della vita en 2018 et Teatro d’Ira vol. I en 2021). Rush ! qui sort donc ce vendredi a été produit par le fameux Max Martin que l’on retrouve derrière les plus grands tubes de Britney Spears, Taylor Swift ou The Weeknd pour n’en citer que quelques-uns.

Est-ce pour autant que les Romains ont troqué leur rock initial pour une pop plus abordable ? Pas vraiment ! En témoignent le titre Kool Kids entonné façon Johnny Rotten, le sulfureux Mammamia ou le récent single Gossip avec Tom Morello, le fameux guitariste de Rage against the Machine.

Symbiose totale

À côté de ces titres musclés et rentre-dedans, persistent plusieurs très belles ballades comme If not You ou le single The Loneliest et surtout trois titres en italien – La Fine, Il dono della vita et Mark Chapman (l’assassin de John Lennon) – qui montrent que la page est loin d’être tournée.

Pour enrober le tout et s’assurer une place en radio, le groupe a également sorti la carte pop-rock avec des morceaux comme Read your Diary, sautillant à souhait mais rythmé par une grosse batterie et un fameux solo de guitare ou le single Supermodel qui a précédé la sortie de l’album.

Côté paroles, le groupe s’adresse directement à sa génération épinglant les déviances de notre société perfectionniste pervertie par les réseaux sociaux. Mais il est également question d’acceptation de soi, de déception et de vengeance… Un menu savamment enrobé d’une touche glam sexy qui fait mouche à chaque fois comme le confirme une tournée ultra sold out.

« Rush ! », Sony.