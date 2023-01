Faut-il encore revenir sur le phénomène ? Måneskin, jeune quatuor italien consacré lors du concours Eurovision de la chanson en 2021, est en train de conquérir le monde avec son rock un peu rugueux et une image super sexy.

En témoigne leur dernier single Gossip, sur lequel le guitariste de Rage against the Machine, Tom Morello, vient faire hurler sa guitare et dont le clip et hautement sulfureux.

Aujourd’hui sort le très attendu Rush !, écrit et composé aux États-Unis et essentiellement en anglais (seuls 4 titres persistent en italien).

+ Lire notre chronique: Måneskin : les Kool kids font pleurer les guitares

Notre avis sur les autres sorties de la semaine

Hyphen Hyphen: « C’est la vie » (****)

Le trio français avait séduit il y a quatre ans avec un album électro-pop rafraîchissant. Il enfonce encore un peu plus le clou avec un très bon C’est la vie.

Convaincus qu’il existe un bon côté à toutes choses, les Français reviennent avec de véritables hymnes à la joie (essentiellement en anglais) et une pop encore plus assumée. Les mélodies sont franches et organiques tandis que la voix a pris de l’ampleur.

Un album taillé pour la scène et les jours de pluie.

(F.G.)

Hyphen Hyphen, « C’est la vie », Warner – À l’AB le 27/01.

Agar Agar: « Player non Player » (***)

Duo français électro-pop indie, Agar Agar a su évoluer intelligemment depuis son premier EP jusqu’à son excellent 1er album mais a toujours gardé ce petit côté mélancolique attachant rehaussé par la voix suave de Clara Cappagli.

Cette évolution, qui reste néanmoins synthétique, se poursuit sur Player non Player, plus varié que jamais, où les influences se croisent, parfois de manière surprenante (le très trip hop Dragon Lie).

(P.B.)

Agar Agar, « Player non Player », Cracki Rec.

Jali: « Paysages » (****)

Jali donne de ses nouvelles sur Paysages, un disque autoproduit, enregistré dans son grenier.

Il y revient sur "notre époque de barge" ( Les années folles), tente de "vanter l’honnêteté" ( Au cinéma, coécrite avec James Deano), dresse le portrait d’une Superwoman et chante les bonnes résolutions de saison ( Ne t’en fais pas).

À noter deux jolis duos avec Idyl ( Rassuré(e)), rencontrée à The Voice en 2014, et Camille Yembe ( 50e étage).

Voix claire et mélodies épurées: la recette est efficace.

(M.U.)

Jali, « Paysages ». Sur les plateformes de streaming.

Dave Rowntree: « Radio Songs (***)

Dave Rowntree s’est fait connaître en tant que batteur de Blur. Le voici en solo pour un premier album, Radio Songs. L’homme est aussi multi-instrumentiste, compositeur pour le cinéma et la télé, ainsi que… pilote d’avion et juriste.

Cet album est à son image: inclassable. On y trouve des titres très cinématographiques et atmosphériques, pour la plupart. Ou le très pop London Bridge. Et des petites perles comme Devil’s Island et son rythme obsédant.

(A.Vt.)

Dave Rowntree, « Radio Songs », Coocking Vinyl.

Le juke-box de la semaine

Gustaph représentera la Belgique à l’Eurovision

Stef Caers de son vrai nom, 42 ans, a réussi à convaincre tant le jury de professionnels que le public samedi soir avec sa chanson Because of You lors d’un show organisé en direct du Palais 12 à Bruxelles.

+ Lire: Qui est réellement Gustaph ?

Les demi-finales de la 67e édition du Concours Eurovision de la chanson auront lieu les 9 et 11 mai, et la finale le 13 mai. L’événement devait normalement se tenir en Ukraine, pays vainqueur de l’édition précédente, mais en raison de la guerre, il se déroulera au Royaume-Uni.

Everything But The Girl de retour après 24 ans

24 ans après ce que beaucoup pensaient être leur dernier album, Everything But The Girl, le duo britannique de chanteurs-écrivains-musiciens composé par le couple Tracey Thorn et Ben Watt est de retour avec un tout nouvel album, Fuse, et son premier single: Nothing Left to Lose.

La sortie de Fuse est programmée le 23 avril.

Des concerts à la pelle

Neolys au Club du Cirque royal

Révélation belge de l’année dernière, Neolys sortira son EP Superflux, vendredi prochain.

Et pour célébrer ça, il sera en concert au Club du Cirque royal le 28 janvier.

Arlo Parks à l’AB

La formidable Arlo Parks vient d’annoncer la sortie de son nouvel album, My Soft Machine, le 26 mai.

En attendant, la Britannique a déjà partagé un single Weightless et annoncé son passage par Bruxelles, à l’Ancienne Belgique le 15 septembre.

Saez au Cirque royal

Après avoir dévoilé son EP surprise Telegram fin de l’année dernière, Saez fait sera de passage en Belgique.

Il se produira au Cirque royal, le 12 novembre.

Madonna au Sportpaleis d’Anvers

Pour célébrer ses 40 ans de carrière, Madonna s’offre une tournée mondiale qui passera pour la Belgique le 21 octobre au Sportpaleis.

C’est la première fois que la star revient en Belgique depuis 2015.

Les places seront mises en vente ce vendredi 20 janvier à 10h. Le prix des tickets oscillera entre 45,50 euros et 324,70 euros.