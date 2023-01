Mais alors, qui est Gustaph ? Réponse en trois points.

Un artiste reconnu… en Flandre

Si la Wallonie apprend à connaître Stef Caers (de son vrai nom) depuis sa sélection par le public flamand le 14 janvier 2023, Gustaph est un visage connu de la scène musicale flamande depuis de nombreuses années.

Membre revendiqué de la communauté LGBTQ+, l’artiste est à la fois auteur, compositeur, interprète, producteur et DJ.

Parfois cité parmi les chanteurs belges les plus doués de sa génération, le quadragénaire a sorti plusieurs singles depuis les années 2000.

Gustaph a aussi fait plusieurs apparitions sur les albums de « Hot Spell » et « Hercules & Love Affair ». C’est notamment sa voix que l’on peut entendre dans le tube « Do You Feel The Same » sorti en 2015.

Le coach vocal de Geike (Hooverphonic)

En Belgique, Gustaph est aussi connu pour être le coach vocal de Geike Arnaerts, la voix emblématique du groupe Hooverphonic.

Pour rappel, la chanteuse a été le visage du groupe belge de 1997 à 2008 avant de marquer un break et de réintégrer la formation pour participer au Concours Eurovision de la chanson, en 2021.

Deux précédentes participations à l’Eurovision

Certain de prendre part à l’Eurovision qui se tiendra à Liverpool en mai 2023, Gustaph ne découvrira pas le concours pour autant. Et pour cause, il a déjà pris part au rendez-vous à deux reprises dans le passé.

Gustaph représentera la Belgique à l'Eurovision 2023

Ainsi, en 2018, il faisait partie des choristes qui ont accompagné Senek à Lisbonne. Et en 2021, il a fait le voyage à Rotterdam où il accompagnait Hooverphonic et sa chanteuse Geike.