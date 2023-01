En attendant, ils sortent un nouveau single (après les cartons de Mammamia et The Loneliest), Gossip. Et, pour faire les choses en grand, ils ont pu compter sur le soutien de Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine. "La chanson est née d’un riff que Thomas avait écrit il y a quelque temps et auquel nous tenions depuis longtemps, que nous n’avons cessé de développer, explique Victoria De Angelis, la bassiste du groupe. Puis l’icône Tom Morello nous a rejoints et a apporté quelque chose de plus à la gaieté uptempo classique de Måneskin."

« Tom Morello a apporté un peu de Rage à Måneskin »

Une expérience incroyable pour les quatre très jeunes musiciens (rappelons que le chanteur Damiano vient tout juste de fêter ses 24 ans et que le plus jeune, le batteur n’a que 20 ans !). "L’énorme expérience de Tom Morello nous a permis de prendre des repères sur la façon de travailler sur les morceaux sans trop réfléchir. Nous ne le remercierons jamais assez de nous avoir rejoints sur ce titre. C’est un honneur pour tout le groupe !", commente Damiano David dans un communiqué.

"Tom est l’un des plus grands musiciens que j’ai toujours écouté et dont j’ai appris. Jouer avec lui est un rêve devenu réalité. C’est un énorme cadeau et un point culminant personnel de cette année incroyable", souligne le guitariste Thomas Raggi.