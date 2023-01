L’actu musicale de la semaine: un nouveau single pour Måneskin, Iggy Pop survolté, Indochine en live et Joesef mélancolique

À 75 ans, Iggy Pop a (presque) tout fait mais s’il est une chose qu’on ne peut pas lui reprocher c’est de ne pas essayer.

La semaine dernière, il inaugurait l’année 2023 avec un album furieux mais tout à fait abordable, Every Loser.

Le juke-box de la semaine

Kio: 20 ans de l’album « Le Chemin »

Le groupe Kyo célèbre les 20 ans de son premier album, Le Chemin.

Ce premier album vendu à 1,5 million d’exemplaires fait l’objet d’une collection de NFT. Le groupe sera également de passage chez nous, le 1er décembre à Forest National.

Måneskin séduit Tom Morello (Rage Against the Machine) pour son nouveau single

Les quatre Italiens de Måneskin continuent de mettre le monde à leurs pieds. Leur nouvel album Rush !, attendu comme le Graal par des millions de fans, sortira la semaine prochaine.

En attendant, ils sortent un nouveau single (après les cartons de Mammamia et The Loneliest), Gossip. Et, pour faire les choses en grand, ils ont pu compter sur le soutien de Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine.

U2 annonce la sortie d’une compilation de 40 titres

U2 a annoncé la sortie de Songs of Surrender, une collection de 40 chansons phares de U2 issues de l’ensemble du catalogue du groupe, réenregistrées et réimaginées pour 2023.

L’intégralité de cette compilation sortira le 17 mars.

En attendant, voici le premier titre choisi: In the Name of Love.

Les 40 titres nouvellement enregistrés seront rassemblés sous le nom de chacun des quatre membres du groupe dans quatre "albums" distincts, The Edge expliquant: "Entendre les chansons interagir et trouver les ordres de passage pour les quatre albums était vraiment passionnant ; trouver les enchaînements surprenants, avoir la chance d’être DJ. Une fois que nous avions quatre albums distincts, il était facile de voir qui serait la figure de proue de chacun d’eux."