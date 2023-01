La rentrée sera rock’n’roll! Dès ce vendredi on retrouvera l’increvable iguane et ses 75 ans pour son 24e album, Every Loser.

2. Måneskin

Le groupe italien vainqueur de l’Eurovision en 2021 a déjà dévoilé trois titres de son album à venir le 20 janvier, Rush ! et vient de publier la liste des titres (surtout en italien) sur son compte Instagram dont une collaboration avec Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine.

3. Sam Smith

Sam Smith annonce Gloria pour le 27 janvier. Le chanteur publie ce quatrième album studio qu’il dit être celui de "passage à l’âge adulte".

4. Pink

Parce qu’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, la chanteuse a annoncé ce 9 album, Trustfall comme le "meilleur album qu’elle ait jamais fait". Verdict le 17 février.

5. Gorillaz

Un nouvel album de Gorillaz, le groupe en dessin animé de Damon Albarn, c’est toujours un petit événement. Il en a déjà dévoilé quatre extraits dont New Gold en collaboration avec Tame Imapla.

6. Lana Del Rey

Elle a déjà gagné le prix du titre le plus long avec Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Le 10 mars.

7. Depeche Mode

Depeche Mode sortira un 15e album en mars, sans préciser la date. Memento Mori sera le premier depuis Spirit de 2017. Et surtout le premier sans le cofondateur et claviériste Andy Fletcher disparu en mai dernier.

8. Metallica

Les fans du groupe américains l’attendent depuis 2016, 72 Seasons sortira le 14 avril. 12 titres annoncés dont un déjà dévoilé, Lux Æterna.

9. Jennifer Lopez

Elle a annoncé la sortie This is me… Now son premier album studio depuis 9 ans. La sortie de l’album est prévue courant 2023. Il est une suite du troisième album studio de JLo, This Is Me… Then sorti il y a tout juste 20 ans.

10. Peter Gabriel

Programme la sortie d’une nouvel album en 2023, i/o, le premier composé de chansons originales depuis 2002, en publiant des photos de lui en studio. Il a aussi programmé une tournée européenne qui passera par Anvers le 6 juin.