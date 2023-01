En 2012, will.i.am, le leader des Black Eyed Peas, est hyperactif. Alors que son groupe fait une pause après le dernier concert de leur tournée géante The Beginning Massive Stadium Tour, il bosse sur un nouvel album. En réalité, il travaille dessus depuis quelques années déjà, alors que les Black Eyed Peas enregistrent The Beginning en 2010. Initialement intitulé Black Einstein, le projet devient #willpower en 2011. Il y prévoit de nombreuses collaborations, dont une avec Britney Spears.

Celle-ci s’intitule Scream & Shout et elle fuite sur internet le 17 novembre 2012, ce qui pousse will.i.am à la sortir officiellement deux jours plus tard. Comme I gotta feeling des Black Eyed Peas, la chanson parle de passer une bonne soirée… Cela a marché une fois, ce serait bête de ne pas retenter le coup. Vous remarquerez aussi que le morceau fait un clin d’œil à Gimme More de Britney Spears avec le gimmick "It’s Britney bitch !"

Elle devient un carton mondial, et se place en tête des charts dans plus de 24 pays, dont la Belgique. Elle atteint le top cinq en Australie, en République tchèque, en Russie, en Slovaquie, en Corée du Sud et en Suède.

2003 Star Academy 2 – Paris Latino

En janvier 2003, les portes de la deuxième saison de la Star Academy viennent de se refermer. C’est Nolwenn Leroy, 19 ans à l’époque, qui a triomphé devant Houcine. Durant la saison, les élèves ont enregistré plusieurs singles, compilés sur un album, ainsi que deux albums: Star Academy chante Michel Berger et Star Academy fait sa boum.

C’est sur ce dernier que l’on retrouve cette reprise mièvre de Paris Latino du groupe Bandolero. Elle est chantée par Alexandre, Georges-Alain, Houcine, Jérémy et Aurélie, alors que l’on, peut voir aussi Nolwenn Leroy ou Emma Daumas dans le clip.

Les paroles, écrites en 1983 par les frères Carlos Perez et José Perez, n’ont pas été modifiées. Elles évoquent une soirée où dansent, fument et boivent du Cuba libre plusieurs personnages dont Joséphine, Don Diego de La Vega venu de Mexico et la playmate du mois surnommée Miss Cha-cha-cha.

Le single sorti en décembre – avec Video Killed the Radio Star, reprise des Buggles, en face B – devient numéro un en France et en Belgique le mois suivant.

1993 Charles & Eddie – Would I Lie To You ?

En janvier 1993, c’est un single qui mixe pop, soul et R&B qui trône en tête du hit-parade en Belgique. Sorti en août 1992 aux USA, Would I Lie to You ? est le premier extrait du premier album (Duophonic) du duo Charles & Eddie, formé par Charles Pettigrew et Eddie Chacon.

Lors de sa sortie, les critiques américains sont assez enthousiastes quant à la qualité de la chanson et du duo. Certains vont même jusqu’à comparer les voix de Charles & Eddie à celles de Smokey Robinson et Marvin Gaye… Rien que ça !

Le clip, assez simple, montre le duo interpréter la chanson à différents endroits de New York.

En 2016, David Guetta, Cédric Gervais & Chris Willis ont massacré la chanson avec un remix tout à fait dispensable.

1983 Marvin Gaye – Sexual Healing

L’histoire est connue: suite à la fin de son deuxième mariage et à des ennuis avec le fisc américain, Marvin Gaye – qui a développé en plus une dépendance à la cocaïne – vient emménager à Ostende pour se ressourcer, sur les conseils de son ami Freddy Cousaert. Pour lui mitonner des petits plats, Cousaert fera appel à Arno, qui était fauché. "J’ai fait ça pendant 6-8 mois, racontera-t-il beaucoup plus tard dans une interview à la RTBF. Marvin, c’était comme un copain. À Ostende, on pensait que c’était un joueur de basket…"

Marvin Gaye, qui a rompu avec la Motown, reprend petit à petit sa vie en main et le goût à l’écriture. Avec deux de ses musiciens restés à Ostende après deux concerts donnés au Kuursal en juillet 1981, il commence à écrire de nouveaux morceaux. Parmi ceux-ci figure Sexual Healing, morceau soul et funk qui va signer le retour de Gaye au premier plan. Pour la petite histoire, Sexual Healing sera enregistré dans le studio de Marc Aryan à Ohain.

Au début de la chanson, les mots "Get up" et "Wake up" sont chuchotés par Harvey Fuqua, un des premiers mentors de Gaye qui l’a aidé dans la production de la chanson et de l’album qui suivra, intitulé Midnight Love.

Ce titre a permis à Marvin Gaye de remporter deux Grammy Awards à la 25e cérémonie des Grammy Awards: le Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B masculine et le Grammy Award de la meilleure prestation instrumentale R&B masculine.

1973 Mike Brant – C’est ma prière

Après Laisse-moi t’aimer en 1970 et Qui saura ? en 1972, Mike Brant (Moshé Brand de son vrai nom) obtient un nouveau numéro un au début de l’année 1973 avec C’est ma prière, sorti au mois d’octobre précédent.

Le chanteur israélien – repéré en Iran à la fin des années 60 par Sylvie Vartan et son secrétaire Carlos – est évidemment très heureux de ce succès, puisqu’il s’agit de sa première composition, sur des paroles de Richard Seff. Le texte est le reflet de l’utopie de l’époque: "Un nouveau jour sur la Terre, Nous portera la lumière, Et le soleil brillera, Comme un message d’espoir."

1963 Françoise Hardy – Tous les garçons et les filles

Le début de l’année 63 est placé sous le signe du romantisme avec cette bluette signée Françoise Hardy, enregistrée un peu à la va-vite en 1962. Tous les garçons et les filles, devenu un hymne des années yé-yé, a failli être passé sous silence.

Tout se joue au début des années 60. Après avoir répondu à une petite annonce, Françoise Hardy va passer un casting chez Pathé-Marconi. Après un quart d’heure d’audition, le verdict tombe: elle est recalée. Le directeur artistique la trouve trop ressemblante à Marie-José Neuville. Pas de quoi décourager la jeune fille de même pas 18 ans qui va se présenter chez Vogue. Le 14 novembre 1961, le directeur artistique de Vogue lui fait signer un contrat.

Elle s’inscrit à l’émission Le Petit conservatoire de Mireille et enregistre son premier 45 Tours le 25 avril 1962. On y retrouve Oh oh chéri, adaptation française d’une chanson américaine que Petula Clark a refusé, ainsi que trois de ses compositions, parmi lesquelles on retrouve Tous les garçons et les filles. Mais la maison de disques préfère mettre en avant Oh Oh chéri…

Il faudra attendre la fin de l’année 1962. Le dimanche 28 octobre 1962 a lieu référendum sur l’élection au suffrage universel du président de la République. Lors de l’un des intermèdes musicaux de la soirée, Françoise Hardy chante Tous les garçons et les filles. Dès le len demain, les radios s’en emparent et diffusent la chanson massivement. Fin de l’année, Françoise Hardy a vendu 500 000 exemplaires. Elle fait la couverture de Paris Match en janvier 1963. Sa carrière est lancée.