Encore un record pour Mariah Carey et “All I Want For Christmas Is You”

L’information a été repérée par Télé Loisirs, sur le site Chart Data : ce dimanche 25 décembre 2022, “All I Want For Christmas Is You” a été écouté 21,27 millions en seulement 24 heures. Un nouveau record pour le tube mondial de Mariah Carey, sorti il y a presque 30 ans, en 1994. La chanteuse américaine explose même ce record puisque le second titre le plus écouté en une journée, “Easy On Me” d’Adele, n’atteint que 19,75 millions d’écoutes. Autre tube de la fin d’année, “Last Christmas” du groupe Wham ! complète le podium avec 19,07 millions d’écoutes en 24 heures.