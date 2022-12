Ada Oda, la bonne surprise de la fin de l’année

C’est de nouveau le cas avec la formation Ada Oda qui vient de faire des débuts fracassants avec Un Amore Debole, album tout frais, et la première partie de Wet Leg !

Derrière ce drôle de nom, on retrouve César Laloux qui a déjà officié chez les Tellers et BRNS, entre autres.

"J’ai profité du confinement pour faire de la musique tous les jours: c’était la meilleure chose à faire à ce moment-là, confie-t-il. J’avais pas mal de chouettes choses et je cherchais une voix qu’on n’avait pas déjà entendue 1 000 fois à Bruxelles. Je me suis souvenu de Victoria avec laquelle j’avais échangé quelques mois auparavant via un site de rencontre (rires) et qui cherchait un projet. Elle était un peu à un moment dans sa vie où elle cherchait à faire autre chose. Ce projet a été un peu une aubaine."

Du rock en italien

Victoria, c’est Victoria Barracato, la fille de Franco Barracato que le grand public connaît mieux sous le nom de Frédéric François… Mais en entendant la jeune femme chanter, la filiation artistique est loin d’être évidente. Une voix un brin éraillée, une énergie toute punk qui décoiffe et des textes en italien.

Et, sur scène comme en studio, le duo devient groupe avec Marc Pirard à la basse (Italian Boyfriend), Alex De Bueuger à la batterie (Gros Cœur) et Aurélien Gainetdinoff (Yolande Bashing) à la guitare. De quoi ajouter des couches rock un peu crasseuses aux mélodies plus pop imaginées par César Laloux. "C’est du rock en italien. On va puiser un peu dans les années 80 et le post-punk mais on s’autorise aussi des refrains et des mélodies un peu plus pop, poursuit César Laloux. Il y a un côté triste et très lo-fi aux productions: ça sonnait comme ça sur maquette et on aimait bien."

« Ce qui nous arrive est vraiment cool »

En tout cas, Ada Oda ne sonne comme personne d’autre. C’est rafraîchissant et, au vu des retours positifs après leur petit tour de chant en Italie, très prometteur. César Laloux a le sourire, lui qui a musicalement connu des hauts et des bas, savoure le moment. "Dans les Tellers et dans BRNS, je n’avais pas un rôle central: j’étais plutôt là comme musicien même si, avec BRNS, il y avait quand même une part de créativité qui m’était accordée. Ici, c’est mon projet: je prends les choses plus à cœur mais surtout, je profite bien plus du moment présent parce que je sais ce que ça représente. Avec l’expérience accumulée au fil du temps, je sais que ce qui se passe pour le moment c’est vraiment cool et que ça n’est pas parce que ça fonctionne que ça dure. Et j’aimerais vraiment que ça dure…"

C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

« Amore Debole », 62TV Records – En concert ce soir au Kinky Star à Gand.

Ces Belges qui vont faire parler d’eux

Cette année, à côté des grosses locomotives que sont Stromae et Angèle, de nombreux projets musicaux ont éclos et laissent présager le meilleur pour les mois à venir. On a pointé ceux qui nous ont particulièrement plu et dont on reparlera très certainement.

IlionaOn l’avait découverte l’année dernière avec un EP réjouissant malgré son titre ( Tristesse).

Elle a de nouveau fait parler d’elle au printemps avec la sortie de Tête brûlée. Des claviers magnétiques, des mélodies solaires et des textes qui flirtent avec les yéyés ; voilà un combo absolument réjouissant.

Pierre de MaereDébut d’année, on a découvert sa pop faussement naïve grâce à l’EP Un jour.

Un disque prometteur, mêlant esthétisme romantique et pop flamboyante, porté par une voix qui sort du lot. L’album, Regarde-moi, sortira le 27 janvier.

MLTête pensante du groupe belge Sonnfjord qui s’est éteint il y a deux ans, Maria-Lætitia Mattern s’est lancée en solo et a sorti un mini-album de quatre titres, Changé.

On avait aimé ses textes à fleur de peau, chanté en français, qui dégageait une forme de légèreté un brin mélancolique mais bien assumée. On attend la suite.

PortlandLe duo flamand n’en est pas exactement à ses débuts puisque son 1er album date de 2019. Mais il vient de sortir Stardust, extrait de son deuxième album Departures (sortie le 17 mars) qui pourrait bien le propulser dans une autre dimension.

Aérienne et cinématographique, la musique de Portland reste dans les mémoires.

LOAprès un premier EP ( Parades – 2021), le Bruxellois Lo Bailly, revient avec un nouveau titre, HS, annonciateur d’un "vrai" album, au printemps.

Son flow et ses mélodies avaient séduit le jury du concours Du F dans le texte. On se réjouit donc d’entendre la façon dont il a développé son écriture mélancolique, entre poésie urbaine et chanson française, le tout caressé par le piano.

The Haunted HouseIl y a quelques semaines, Joachim Liebens livrait le très beau Down of the Freak. Vu le vague à l’âme déployé on pensait immédiatement à Cigarettes after Sex ou MGMT. Des textes sensibles qui laissent deviner une personnalité fragilité pour laquelle les névroses adolescentes n’ont pas encore totalement cicatrisé. Beau et triste à la fois. On en redemande.

Berre2022 fut une année superbe pour Berre dont le single Say my Name vient d’être certifié disque de platine.

Véritable révélation de l’année, on attend avec impatience que tout cela se concrétise dans un album.