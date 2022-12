L’emblématique groupe breton Tri Yann perd l’un de ses membres, Jean-Paul Corbineau (vidéo)

”On est sous le choc avec Jean-Louis” Jossic, le troisième “Jean” fondateur de Tri Yann, “on savait que Jean-Paul était malade mais on espérait”, a ajouté M. Chocun, très ému.

Après 50 ans de scène, Tri Yann avait fait ses adieux au public le 12 septembre 2021 à Nantes, mettant fin à une carrière à la longévité exceptionnelle pour ce groupe qui avait largement contribué à populariser la musique bretonne avec ses nombreux tubes.

”Les gens nous portaient. Ils étaient à la fois heureux et malheureux de nous voir partir et nous on était à la fois heureux et malheureux de leur dire au revoir”, avait lancé après cet ultime concert Jean-Paul Corbineau, déjà malade.

”Son état s’était amélioré et pendant les derniers concerts, il allait bien. On avait pu faire ça dans les meilleures conditions”, se souvient Jean Chocun.

La première prestation du trio avait eu lieu en décembre 1970 près de Carnac (Morbihan), devant une poignée d’amis. Jean-Paul, alors acheteur pour un supermarché à Nantes, Jean Chocun, assistant administratif à la Compagnie Générale Transatlantique, et Jean-Louis Jossic, prof d’histoire-géo, enchaînent ensuite les bals bretons.

Succès populaire

Très vite, ils se font appeler les “Tri Yann an Naoned” (les “Trois Jean de Nantes” en breton).

Fans de Bob Dylan et d’Hugues Auffray, ils se démènent pour moderniser la musique bretonne et celtique et la sortir de son ghetto, pour “en faire quelque chose de plus populaire, de plus ouvert”, racontait en 2020 Jean-Paul Corbineau.

Cette musique était à l’époque vue comme “une musique de ploucs avec des costumes, des coiffes…”, selon Jean-Louis Jossic.

À leur début, ils sont critiqués parce qu’ils chantent surtout en français, considérés par certains puristes comme n’étant pas assez bretons, mais le succès populaire fait vite taire les grincheux.

Le premier album de Tri Yann s’écoulera en quelques heures et, dès 1972, ils font l’Olympia en première partie de Juliette Gréco, devenant dans la foulée musiciens professionnels.

Après des albums plutôt acoustiques, mêlant reprises de chansons traditionnelles et compositions personnelles, Tri Yann amorce un virage plus rock qui reste l’un de ses signes distinctifs.

Tri Yann a à son actif plus de trois millions d’albums vendus, des concerts au Zénith, à Bercy, et même au Stade de France, ainsi que dans de nombreux pays étrangers. En France, ils ont battu le record de longévité des Frères Jacques.

”On n’a jamais trouvé naturel et normal le succès qu’on a eu”, souriait Jean-Paul Corbineau en évoquant les 50 ans de carrière des trois amis.