Fêtes: quelques belles rééditions à glisser sous le sapin

Joni Mitchell – « The Asylum Album (1972-1975) »

Les 4 premiers albums de Joni Mitchell parus sur Asylum Records font l’objet d’une réédition remasterisée: For the Roses, Court and Spark, Miles of Aisles et The Hissing of Summer Lawns. Idéal pour ceux qui n’ont pas encore les versions originales mais seraient tombés amoureux des textes et de la voix de cette incroyable autrice-compositrice.

Rhino Records, 35,50 €.

The Beach Boys – « Sail on Sailor 1972 » (Box set)

Les Beach Boys ont choisi de célébrer l’année 1972 et en mettant en avant l’album Carl and the Passions – "So Tough" et les sessions de l’album Holland. Le coffret 6 CD (ou 5 vinyles) propose des versions remasterisées des albums originaux ainsi qu’un concert inédit capté au Carnegie Hall en novembre 1972. La version la plus complète reprend également des démos inédites, des sessions live, des versions alternatives, des instrumentaux et des morceaux a cappella.

Universal, à partir de 129,99 €.

Michael Jackson – « Thriller 40th Anniversary »

Resté plus de 500 semaines dans les rangs du Billboard et vendu à plus de 100 millions d’exemplaires, Thriller fait l’objet d’une réédition à l’occasion de ses 40 ans. Il comprend l’album original et un disque bonus de démos, et raretés ainsi que 15 titres en version digitale.

Sony, à partir de 17,99 €.

The Beatles – « Revolver » Special Edition

La campagne de réédition du catalogue des Beatles se poursuit avec l’exceptionnel Revolver de 1966. Un album charnière qui coïncide avec la volonté des musiciens d’arrêter les tournées et de se consacrer au travail en studio. Les 14 titres originels, tous des classiques (avec un nouveau mix et une version Dolby Atmos), sont augmentés d’une multitude de versions alternatives proposées sur 5 CD.

Universal, 115 €.

Guns n Roses – « Use your Illusion I & II »

C’est le coffret ultime pour fan accompli: le groupe d’Axl Rose a compilé les albums Use your Illusion I et II dans une édition super deluxe comportant 97 titres, dont 63 inédits ! Un livre de 100 pages accompagne le coffret ainsi que des photos et documents d’archives inédits. Pour la 1re fois, les albums originaux ont été complètement remasterisés et des versions live de la plupart des titres accompagnent le tout.

Universal, à partir de 299,99 €.

The Clash – « Combat Rock »/ « People’s Hall » Special Edition

Sorti en 1982, Combat Rock est le dernier album des Clash sur lequel on retrouve les iconiques Should I Stay or Should I Go et Rock the Casbah. Il a fait l’objet d’une réédition spéciale sur laquelle on retrouve l’album et 12 titres supplémentaires. On y retrouve des versions inédites, rares et anciennes et une nouvelle version de Know your Rights. Il est édité en format double-CD ou triple-vinyle.

Sony, à partir de 14,99 €.

George Michael – « Older » (Box set)

George Michael a toujours affirmé qu’il s’agissait de son album préféré: Older fait l’objet d’une réédition remasterisée accompagnée d’un livre, The Story of Older, comprenant des photos et des témoignages de collaborateurs clés ayant participé à la réalisation de l’album.

Sony, à partir de 144,99 €.

The Cure – « Wish 30th Anniversary »

Dernier gros succès de The Cure, Wish ressort 30 ans plus tard dans une édition anniversaire gargantuesque, témoin de la période créative intense de l’époque.

Cette réédition de 3 CD comprend 24 titres inédits ainsi que 4 autres, jamais pressés.

Universal, à partir de 27,99 €.