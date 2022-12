À la base, cela ne devait pas être une chanson, mais juste un texte… Mais les gens l’ont vraiment kiffé et cela m’a poussé à poursuivre l’exercice.

On le sait, Loïc a eu longtemps peur de chanter en français. Mais le single Mr/Mme, qui clôturait son précédent album Sillygomania, a changé la donne. «À la base, cela ne devait pas être une chanson, mais juste un texte… Mais les gens l’ont vraiment kiffé et cela m’a poussé à poursuivre l’exercice. En français, c’est beaucoup plus direct et plus intense en termes d’émotion. C’est ce qui explique aussi que j’ai voulu prendre le temps et réfléchir à ce que je voulais dire. Mais je constate que cela a fait beaucoup de bien à mes fans.

Collaboration avec Natan

Le clip a été tourné à l’opéra de Liège. «Mélodrame représente visuellement la couleur de ce nouveau projet. Autant au niveau des vêtements que de la choré, du style de danse. C’est l’introduction parfaite selon moi.»

Au niveau des costumes, le jeune homme a collaboré avec la maison Natan, dirigée par Édouard Vermeulen. «Ce sont eux qui sont venus vers moi. Quand on a une proposition telle que celle-là, on y réfléchit. En même temps, comme je suis passionné de mode, je n’ai pas dû réfléchir très longtemps (sourire). Je suis quelqu’un d’autodidacte et cela a été une force jusqu’à présent de tout faire moi-même. Mais si je veux évoluer, je dois confronter mes idées à d’autres cerveaux. Cela va m’aider à sublimer ce que j’ai dans la tête. On arrive à se dépasser grâce aux gens qui nous entourent. J’ai dessiné ce que je voulais et c’est de ces croquis que l’on est parti.»

Loïc n’a par contre pas l’intention de se lancer dans la commercialisation d’une marque, comme Stromae a pu le faire avec Mosaert.

Personnellement, j’ai envie d’être authentique et unique, donc je ne suis pas certain d’avoir envie que cela se retrouve en magasin. Je trouve ça chouette que cela n’existe que pour le projet.

«Peut-être que la maison Nathan sortira l’une ou l’autre pièce. Mais personnellement, j’ai envie d’être authentique et unique, donc je ne suis pas certain d’avoir envie que cela se retrouve en magasin. Je trouve ça chouette que cela n’existe que pour le projet.»

Comme ses albums précédents, le nouveau disque qui devrait sortir lors du premier semestre 2023 racontera une histoire. «J’adore les concepts. Toute ma vie, je créerai quelque chose qui a un fil conducteur. Chaque projet musical que j’ai sorti jusqu’à présent correspond à une période dans ma vie. J’aimerais plus tard pouvoir prendre de recul et répondre à la question Qui es-tu? avec juste l’écoute de mes disques.»

Aucune date n’est annoncée pour la sortie du nouvel album. «Je connais la période, mais pas encore la date exacte. Donc je préfère ne rien dire et ne pas donner de faux espoirs.»

Au niveau de la scénographie pour la tournée qui suivra, Loïc a par contre des idées assez claires. «Je suis dans une démarche où j’ai envie de partager. Je vais donc être entouré. Cela va danser, cela va chanter en live et il y aura beaucoup de noir sur scène, C’est une “couleur” dans laquelle je me sens bien. Mais cela ne signifie pas que tout sera ‘dark’ou macabre non plus… Ce sera juste plus sobre…»

« Si je veux évoluer, je dois confronter mes idées à d’autres cerveaux. Cela va m’aider à sublimer ce que j’ai dans la tête. »