Kendji Girac: « Ma fille, c’est mon plus beau présent »

Kendji, ce cinquième album est un peu particulier pour vous, puisque vous êtes devenu papa en janvier 2021. Vous aviez déjà entamé l’écriture ?

Je commençais déjà à réfléchir à l’album. J’avais déjà travaillé sur quelques morceaux, mais la chanson Eva est venue bien après. J’ai commencé à aller en studio entre deux concerts et la préparation du téléfilm Champion et c’est après ça que j’ai eu envie de chanter une chanson pour ma fille.

Et c’est Juliette Armanet qui vous l’a écrite…

Oui ! Je l’ai rencontrée dans une émission de télé et je lui ai demandé… J’avais besoin de sa plume, de la douceur d’une femme. Je savais ce qu’elle pouvait m’apporter.

Elle a été surprise par cette demande ? Vos univers sont fort différents…

Oui, c’est vrai. Mais elle a accepté très gentiment et une dizaine de jours après, je recevais le texte de Eva.

Ma fille, c’est mon plus beau présent et elle le sera pour tous les jours à venir.

Satisfait ?

Oui ! Elle a fait du bon travail (sourire). Ce sont des mots très simples qui veulent dire beaucoup de choses. Et surtout, ils sont remplis d’amour. Ma fille, c’est mon plus beau présent et elle le sera pour tous les jours à venir.

Vous êtes un papa poule ?

Un peu… (rires) Je ne veux pas être séparé plus d’une semaine d’elle. C’est très long. Là, cela fait quelques semaines que je suis en promo et je la vois parfois deux ou trois heures par jour et parfois pas du tout. Cela commence à être très pesant.

Ce nouvel album, c’est un disque de potes aussi…

Oui, c’est un disque avec beaucoup de rendez-vous avec mes amis, que ce soit pour chanter ou pour écrire les chansons. L’objectif c’est de ramener chaque communauté de chaque artiste à se rejoindre et à faire la fête ensemble.

Cela fait longtemps que vous souhaitiez chanter avec Vianney ?

On est souvent allés en studio pour travailler ensemble, mais on ne s’était jamais posé la question. Mais cette fois, c’était la bonne. Et donc on a fait Le feu, qui parle de la protection de l’amour que l’on porte chacun à sa femme… C’est une déclaration d’amour.

Cela a plu à Vianney d’écrire cette chanson sur les différences entre les jeunes et les vieux. C’est un titre rigolo pour parler de ce conflit.

Il a également écrit « Les jeunes »…

Le jour où l’on a écrit cette chanson, je lui parlais des vieux de chez moi qui sont parfois criards… À chaque fois qu’il y avait une bêtise, c’était à chaque fois un jeune qui prenait ! Cela a plu à Vianney d’écrire cette chanson sur les différences entre les jeunes et les vieux. C’est un titre rigolo pour parler de ce conflit. J’y parle de mes oncles, de mon grand-père… On grandit avec eux donc on se fait souvent crier dessus (rires).

Votre père, il est strict ?

Très strict. Mais pas pour rien. Et il a su très bien nous élever.

On continue à parler des duos de l’album avec « En boucle », que vous chantez avec Naps…

Oui, c’est une chanson pour faire la fête. Il n’y a pas de fonds… C’est vraiment pour faire danser les gens, façon marseillaise.

Comme c’était avec Florent Pagny, il fallait aussi que j’envoie (rires).

Morceau plus calme, par contre, c’est le titre « Encore » que vous partagez avec Florent Pagny…

Oui. J’ai su qu’il allait beaucoup mieux et comme il m’avait promis de chanter avec moi voici trois ans, je l’ai contacté. Quand il m’a dit oui, j’ai prévenu Vianney et je lui ai dit que je voulais une chanson à voix… Comme c’était avec Florent Pagny, il fallait aussi que j’envoie (rires).

Oui, d’ailleurs sur cet album, on vous entend aller dans des registres que l’on ne vous connaissait pas…

Depuis tout petit, j’ai toujours chanté des chansons à voix. Quand je chante haut, je me sens mieux. C’est donc la direction que je veux prendre pour la suite.

Enfin, le dernier duo, c’est avec Soprano sur « J’ai tendance », qui parle de la pudeur des hommes.

Exactement. Parfois, on a des milliers de ressentis à l’intérieur de soi, mais on n’en parle pas forcément. Mon père est ce genre d’homme là, tout comme moi ou Soprano.

Je n’ai pas de regret. Peut-être que j’irais un peu plus à l’école (rires).

Sur « Plusieurs vies », vous vous interrogez sur le fait de savoir si vous agiriez de la même façon si vous viviez une seconde fois le même moment. Il y a des choses que vous feriez différemment ?

Non, je crois qu’il n’y a pas grand-chose que je devrais refaire. Je n’ai pas de regret. Peut-être que j’irais un peu plus à l’école (rires). Mais est-ce que cela m’aurait appris plus que ce que j’ai appris aujourd’hui par moi-même ? Je crois qu’il faut un mélange des deux.

Votre album se termine par un cantique en espagnol, « Para mi dios »…

Oui, c’est une chanson que je chantais petit. C’est un cantique qui amène du positif. Et en le chantant à la fin, j’ai l’impression de protéger cet album et de partager cette bénédiction avec tout le monde.