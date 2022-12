Les Red Hot Chili Peppers seront en tête d'affiche à Rock Werchter, le 30 juin

C'est désormais acté. Les stars américaines se présenteront une nouvelle fois sur la scène de Rock Werchter le 30 juin prochain. Elles constituent la première tête d'affiche de la journée du vendredi.

D'autres noms prestigieux avaient déjà été dévoilés par les organisateurs. Stromae jouera le jeudi 29 juin 2023. Fred again, Oscar and The Wolf et Muse entreront en action le samedi 1er juillet tandis qu'Arctic Monkeys et les Queens of the Stone Age enchaîneront le dimanche 2 juillet.

Rock Werchter 2023 se déroulera au parc du festival de Werchter du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. Les billets sont en vente sur ticketmaster.be. D'autres noms seront bientôt annoncés.