Zazie casse encore les codes

Dense et intense

Il faut dire qu’avec ses précédents opus, l’artiste française avait tiré certaines choses en longueur. On se souvient notamment de Za7ie, en 2010, qui proposait 42 titres, soit sept mini-albums de six titres et une vidéo chacun. Certains en avaient eu la nausée à l’époque.

Plus concentrée, elle déroule des chansons entre ballades au piano et la très juste C’est con c’est quand (dont la ritournelle rappelle furieusement son tube de 1995, J’envoie valser) et morceaux plus burnés mâtinés d’une fine couche d’électro ( Let it Shine).

Chant contestataire

L’album s’ouvre sur un titre autobiographique, Ça commence, sur lequel elle évoque les chambres d’hôtel (toutes les mêmes) et le paradoxe entre la solitude des tournées et la joie de communier avec le public chaque soir dans une ville différente dont elle a oublié le nom.

Mais Aile-P ne pouvait se contenter d’une simple introspection: on sent très vite que Zazie a quelque chose à dire et qu’elle ne va pas y aller par quatre chemins. C’est le cas avec Couleur, un texte frontal et manifeste anti-racisme évoquant sans détour le mouvement Black Lives Matter. Sur des sonorités plus électro, elle aborde aussi la déprime globale et le dépassement de soi sur Lève-toi, une chanson qui fait du bien.

Elle retrouve enfin les guitares rageuses (façon Beetlebum de Blur) avec le surprenant Gilles. Émaillée de jurons et d’insultes pas piqués des hannetons, la chanson fait évidemment référence au syndrome Gilles de La Tourette qui voit ceux qui en sont atteints ponctuer leurs phrases de gros mots qu’ils ne peuvent taire. L’occasion pour celle qui aime toujours autant le rock de revenir aux origines (même si le morceau se termine par une étrange référence à Can’t Get you out of my Head de Kylie Minogue) et de dire tout le bien qu’elle pense de certaines personnes. Épatant.

« Aile-P » – À Forest national le 23 septembre 2023.