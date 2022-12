L’actu musicale de la semaine: Zazie, Metallica et The Weeknd

Cette semaine parque le retour de Zazie avec un très bon album, " Aile-P ", pour lequel elle n’a fait aucune concession. On vous parle aussi de l’hommage de Yarold Poupaud à " son " Johnny et d’une incroyable et précieuse découverte: Katie Gregson-MacLeod.