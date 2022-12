Découvert en 2010 avec son featuring sur le titre Nothin’On You de B.o.B, Bruno Mars crève véritablement tous les plafonds en 2012 avec son album Unorthodox Jukebox, qui contient les tubes Locked Out of Heaven, When I Was Your Man et Treasure.

Locked Out of Heaven est le premier single et sort en digital le 1er octobre 2012. Titre qui mélange reggae, rock et funk, il peut faire penser à un titre de Police de la grande époque (la chanson Can’t Stand Losing You sortie en 1978). Mars ne nie pas que Police ait pu l’inspirer, mais il raconte que le morceau a été créé un peu par hasard une nuit au studio: "C’est comme ça que ça marche normalement: je prends une guitare et je commence à fredonner une mélodie. J’ai commencé à chanter ça, et j’étais là-haut à" Sting-town ", dans ce registre. Cela donne ce résultat…", déclare-t-il à l’époque dans une interview à MTV.

Les paroles de la chanson parlent des sentiments heureux provoqués par une relation imprégnée d’émotions positives ainsi que de l’euphorie du sexe (‘Cause your sex takes me to paradise ; Yeah, your sex takes me to paradise…). On ne va pas vous faire un dessin.

Le morceau pop et entraînant est numéro un au Canada, au Chili, en Croatie, aux États-Unis, en Hongrie, en Slovaquie, au Venezuela…

2002 t.A.T.u. – All The Things She Said

En décembre 2002, la sensation pop-rock vient de… Russie. C’est en effet le duo féminin tATu (aussi écrit t.A.T.u., acronyme de Ta Lyubit Tu, signifiant en russe " celle-ci qui aime celle-là ") qui fait un carton dans le monde avec son single All The Things She Said.

Composé de Julia Volkova et de Lena Katina, 17 et 18 ans à l’époque – deux jeunes filles qui faisaient partie du groupe pour enfants Neposedy et qui ont été castées par le producteur Ivan Shapovalov -, le groupe connaît d’abord le succès dans les pays de l’Est avec l’album "200 Po Vstrechnoy". Repéré par le label américain Interscope Records (propriété d’Universal), le duo réenregistre l’album en anglais en 2002, sous le titre "200 km/h in the Wrong Lane".

All The Things She Said en est le 1er single et donc la version anglaise du titre Ya Soshla s Uma (ce qui signifie Je suis devenu fou). N’° 1 dans de nombreux pays en Europe, le single devient aussi le 1er titre d’un groupe russe à figurer dans le top 40 aux États-Unis (n° 20).

La chanson évoque la difficulté chez les adolescents à laisser s’exprimer leur sexualité. Le clip, réalisé par Shapovalov, est tourné fin 2000 à Moscou pour la version russe de la chanson. Il sera remonté pour la version anglaise, mais en laissant la scène où les deux jeunes filles s’embrassent, ce qui créera un scandale dans plusieurs pays. MTV Russie interdit le clip en raison de représentations du lesbianisme et du soutien aux droits des homosexuels.

1992 Roch Voisine – La légende Oochigeas

Après avoir rencontré le succès en 1989 avec Hélène, Roch Voisine devient l’un des chanteurs préférés des Français au début des années 90. Le 17 avril 1992, il donne même un concert devant 75 000 personnes sur le Champ de Mars à Paris. L’événement est retransmis en direct sur TF1 et réuni… 14 millions de téléspectateurs,

Lors de ce spectacle, il chante La légende Oochigeas, qu’il publie ensuite en single et qui arrive à se hisser à la quatrième place en France. Il enregistrera ensuite en studio une version anglaise et une version française qui se retrouveront sur l’album I’ll Always Be There qui sortira en 1993.

Impossible de vous donner un classement chez nous, vu que l’Ultratop n’existait pas encore à l’époque.

1982 Musical Youth – Pass The Dutchie

" This generation, Rules the nation, With version ! " Tout adolescent qui a grandi dans les années 80 connaît cette intro par cœur. Il s’agit de celle du morceau Pass the Dutchie chanté par le groupe anglais Musical Youth, originaire de Birmigham en Angleterre.

Formé par les frères Grant d’une part (Kelvin et Michael) et Waite d’autre part (Junior et Patrick), le groupe aux influences jamaïcaines publie son 1er album, The Youth of Today, en octobre 1982. Et c’est sur ce dernier que l’on retrouve ce tube mondial, mash-up entre deux chansons: Gimme Music du DJ jamaïcain U Brown et Pass the Kouchie du trio jamaïcain Mighty Diamonds.

Cette dernière parle clairement de l’aspect récréatif du cannabis. Si ça passe crème en Jamaïque, cela ne va évidemment pas pour un groupe de jeunes en Angleterre. The Kouchie est donc changé en The Dutchie, un terme en patois qui fait référence à une marmite hollandaise. Le thème de la chanson devient la pauvreté. Au lieu de chanter "Qu’est-ce que ça fait quand on n’a pas d’herbe ?", la reprise remplace le mot "herbe" par "nourriture" à la place.

Un coup de maître puisque le single finira par se vendre à 5 millions d’exemplaires dans le monde.

Réapparue en 2022 dans la série Stranger Things, la chanson fera son retour dans les charts dans certains pays.

1972 Frédéric François – Laisse-moi vivre ma vie

En décembre 1972, on retrouve une nouvelle fois Frédéric François en tête des hit-parades. Après les succès de Je n’ai jamais aimé comme je t’aime et surtout Je voudrais dormir près de toi (l’un des tubes de l’été 1972), le chanteur italo-belge enchaîne avec Laisse-moi vivre ma vie, qui atteint même la première place en France et dont il s’écoulera un million d’exemplaires.

Une bluette romantique avec orchestre qui suscitera évidemment de nombreux cris de jeunes filles hystériques lors de ses représentations en public.

1962 The Tornados – Telstar

Dans les années 60, de nombreux groupes ont connu le succès grâce à des morceaux instrumentaux. Le plus célèbre d’entre eux: The Shadows. On comptera aussi parmi eux The Spotnicks ou encore The Ventures.

Actif entre 1962 et 1966, le groupe anglais The Tornados devient le premier groupe britannique à être n° 1 du Billboard américain avec l’instrumental Telstar, après être resté cinq semaines en tête des charts britanniques.

L’originalité du groupe repose sur le fait que la mélodie principale est jouée sur un orgue électronique et non par la guitare. Le nom du morceau est inspiré du satellite de communication lancé en orbite le 10 juillet 1962.