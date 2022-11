Dernier gros succès de The Cure, Wish, ressort trente ans plus tard dans une édition anniversaire gargantuesque, témoin de la période créative intense de l’époque.

Wish bénéficie d’une réédition pour ses trente ans sous le format inédit de 3 CD comprenant pas moins de 24 (!) titres inédits ainsi que 4 autres qui n’étaient jamais parus sur CD ou en digital.

L’interview de la semaine: Charlie Winston

Charlie Winston revient avec un album d’une désarmante honnêteté, As I Am (sorti le 30 septembre dernier) et produit par Vianney. Un choix qui peut paraître surprenant sur le papier mais qui sonne comme une évidence à l’écoute de ces 14 chansons.

Il se produira demain, le samedi 26 novembre, à La Madeleine.

Le juke-box de la semaine

Premier album pour Pierre de Maere

Le Belge qui s’est fait connaître avec le single Un jour, je marierai un ange et un EP qui cumule plus de 50 millions de streams, Pierre de Maere est incontestablement la sensation pop de l’année.

Il se produira de nouveau sur scène à Bruxelles, à La Madeleine, le 3 décembre prochain, et à L’Olympia, le 12 mai 2023, et en profite pour annoncer la sortie de son premier album, Regarde-moi, le 27 janvier.

Du neuf du côté d’Aurel

Après un sympathique premier EP, Aurel annonce que le suivant sortira au printemps prochain et s’intitulera Saison Mandarines.

Pomelo (pour rester dans la thématique des agrumes) en est le premier extrait. Ce premier titre est une ode à l’amour fidèle et qui dure même s’il change au fil du temps.

Polnareff en concert

Après avoir sorti un album piano-voix, Polnareff chante Polnareff, Michel Polnareff a annoncé qu’il s’arrêterait à Bruxelles.

Le concert est prévu le 30 juin à Forest national.

Macklemore en Belgique

Formidable artiste, Macklemore est de retour avec l’imparable Chant en compagnie de Tones & I et le récent Faithful (featuring NLE Choppa).

Des nouveaux titres annonciateurs d’un nouvel album et surtout d’une nouvelle tournée qui passera par la Belgique le 17 avril 2023 à Forest National.