Raphaël en concert intimiste au Cirque royal : « C’est très fort comme sensation »

Comment vous est venue l’idée de ce spectacle hybride ?

Elle est venue suite à mon envie de jouer au théâtre des Bouffes-du-Nord, à la porte de la Chapelle, dans le 10e arrondissement de Paris. C’est un endroit très particulier, qui est pour moi le plus beau que je connaisse. Je voulais m’y installer plus longuement qu’un jour ou deux, mais pour ça, il fallait que je propose autre chose. D’où l’idée de cette création.

Vous vous retrouvez sur scène au piano, dans un décor de studio d’enregistrement, avec un ingénieur du son que vous ne connaissez pas…

Exactement. La cabine d’enregistrement est installée dans une forêt, et rappelle le studio Ferber à Paris, avec une belle cabine en bois à l’ancienne. Au bout de quatre ou cinq chansons, l’ingénieur du son va m’interrompre, me bousculer un peu, en me demandant de recommencer… Il me dirige vers où il veut m’emmener.

Et vous lui obéissez ?

(rires). Bien sûr. Je suis un garçon poli.

Ce qui vous surprend, c’est que si vous ne le connaissez pas, lui, il vous connaît très bien !

Oui. Je m’aperçois que c’est un personnage inquiétant et qu’il a des informations sur moi comme s’il était un mentaliste…

C’est surtout une manière pour moi d’aborder la création et puis de se marrer un peu aussi…

Ce dispositif vous permet de revisiter les chansons de votre répertoire…

Oui, même si c’est quelque chose que je fais lors de chaque tournée. Mais c’est surtout une manière pour moi d’aborder la création et puis de se marrer un peu aussi… C’est comme un spectacle de magie noire à l’intérieur d’un concert.

Votre répertoire se compose d’environ 130 chansons. Comment s’est opéré le choix de la set-list ?

J’ai commencé par faire une liste d’une quarantaine de titres, qui sont les morceaux que je préfère. Ensuite, j’ai sélectionné ceux qui pouvaient entrer dans ce spectacle, en faisant attention à ne pas doublonner dans les thématiques mais aussi au fait que les pistes originales studio soient disponibles.

Ce sont des versions très à nu, intimistes, presque comme elles ont été créées.

Ce n’est donc pas un spectacle best of ?

C’est vrai que je ne joue pas Sur la route, mais globalement, je joue les chansons que les gens aiment, comme Caravane, 150 ans, Ne partons pas fâchés, Le bar de l’hôtel… Ce sont des versions très à nu, intimistes, presque comme elles ont été créées.

J’ai lu qu’on croisait quelques fantômes dans le spectacle: ceux de Bashung et de Cesaria Evora.

C’est vrai (sourire). Il y a Les Salines, une chanson que j’ai écrite pour l’album Bleu pétrole de Bashung et qu’il n’a finalement pas retenue. Et puis on entend aussi la voix de Cesaria Evora sur un duo qu’on avait fait ensemble mais qui n’est pas sorti.

Un tel spectacle suscite une autre attention du public ?

Oui, effectivement. Il y a un quatrième mur qui s’installe, mais en même temps, les gens applaudissent à la fin des chansons. Et petit à petit, le mur se lézarde puis finalement tombe à la fin du spectacle. C’est très fort comme sensation.

