Charlie Winston totale honnêteté

Explorer sa part obscure

Pour beaucoup, Charlie Winston c’est cet artiste pétillant qui, guitare à la main et chapeau un peu miteux sur la tête, chante joyeusement sa volonté de rester un esprit libre sur Like a Hobo. Mais avec As I Am, le Britannique propose une profonde introspection à travers des titres très personnels comme Limbo où il se montre vulnérable. "Tout n’a pas toujours été rose dans ma vie et je me rends compte avec l’âge, avec l’expérience et avec le fait d’avoir entamé une thérapie aussi que je trimbale quelques traumas et que j’ai une facette plus sombre."

Et c’est là que le choix de Vianney fait sens: avec son côté lumineux, le Français a pu apporter sa patte et permis à cet album de ne pas sombrer dans la déprime. "Il est beaucoup question de lâcher prise dans cet album et c’est aussi ce que j’ai fait avec Vianney: je m’en suis totalement remis à lui, tant que l’énergie était bonne, ça m’allait, souligne-t-il. C’est une personne lumineuse, il a une approche très pure de la musique ; un peu comme un enfant. J’avais peur qu’il ne comprenne pas la part obscure de ma personnalité mais ça n’a pas du tout été le cas. Je crois que si j’avais travaillé avec un autre producteur, l’album aurait été bien plus déprimant."

« Je ne voulais pas être sombre mais profond »

Conscient qu’il va sans doute dérouter le public, Charlie Winston se justifie: "Pour moi, c’était important d’exprimer autant l’espoir que la tristesse et le doute. Mais je ne voulais pas être sombre, je voulais être profond et toucher les gens qui souffrent, leur montrer qu’on est en droit d’aller mal mais que ça n’est pas une fatalité et qu’on ne restera pas pour toujours au fond de l’océan et qu’on a le droit de remonter à la surface pour surfer aussi."

Non content d’avoir Vianney à ses côtés, Charlie Winston a pu compter sur l’appui de musiciens incroyables comme Ibrahim Maalouf qui vient poser sa trompette sur Don’t Worry About Me ou le lyrisme d’un quartet sur Overprotective et de l’orchestre de Rome sur This Storm Too Shall Pass, Limbo ou Unconscious. Ces arrangements sont autant d’étincelles qui parsèment un album volontairement dépouillé. "Le mantra c’était que les chansons soient reines: j’étais focus sur les textes et la production importait peu. Je voulais quelque chose de simple et certainement pas produire un nouveau son."

Charlie Winston sera en Belgique ce samedi, à La Madeleine. Un moment qu’il se réjouit de partager même si la scène, aujourd’hui, se révèle un peu différente. "C’est un lieu naturel pour moi: j’ai passé mon enfance entouré d’artistes qui venaient jouer à l’hôtel de mes parents. Mais je mentirais en disant que cela ne réveille pas quelques démons du passé. Donc, je m’y sens totalement libre parce que j’y joue ma musique mais je dois aussi m’en protéger parce que je me donne à 100 000% sur scène et il faut que je me préserve. C’est sans doute ce qu’on appelle là maturité !"

« As I Am » – Charlie Winston sera en concert ce samedi 26/11 à La Madeleine à Bruxelles – www.la-madeleine.be