Mathias Malzieu et Doria Nelson: l’amour, la mort, la vie en symphonie

Le point de départ de ce conte, c’est quoi ?

M. M.: Le point de départ, c’est le recueil de poèmes que j’ai coécrit avec Daria en 2020 et qui s’intitule Le Dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. On a écrit cela pendant le confinement et on a préparé un spectacle qu’on n’a pas pu jouer. Or j’avais été très impressionné par Daria qui chantait les fantômes qui nous visitaient, à savoir Gainsbourg, Vian, Bashung… Du coup, cela m’a donné l’envie de nous écrire des chansons.

Daria, ce n’était pas une évidence pour vous de chanter en français…

D.N.: Non, pas du tout. Je chantais pour moi, pour le plaisir, mais je n’ai jamais pensé à le faire de façon professionnelle. Mais quand Mathias m’a proposé de faire un album de duos, je n’ai pas pu refuser. J’ai donc pris des cours de chant, de prononciation… afin de bien chanter.

Malgré le drame qu’elle raconte, cette symphonie reste très lumineuse.

M. M.: Pour moi, c’est l’une des missions de l’écriture et de l’art en général. Au début, il y a des chansons plus ludiques sur la rencontre amoureuse avec Dingue ou Bourdonoushkapapa. Ensuite, au début que Daria était enceinte, j’ai commencé à écrire L’enfant fée, qui se termine avec l’orchestre qui se délite et les phrases que l’on nous a dites dans le cabinet médical… Après, j’ai enchaîné avec Quarante et un puis La symphonie du temps qui passe, qui donne son titre à l’album. C’est la chanson de résilience. Et puis on a voulu terminer par Morning Song, une chanson joyeuse qui casse l’esprit de sérieux.

J’ai trouvé l’artiste français Le Turk par hasard sur Instagram. On a tout de suite voulu travailler avec lui.

Cette symphonie, c’est aussi un livre et un film de 40 minutes avec un univers visuel assez rétro. On pense à Georges Meliès, à l’univers des premiers films de Jeunet et Caro…

D.N.: Mathias et moi avons les mêmes références: on aime le rétro, le rétro-futurisme… Et j’ai trouvé l’artiste français Le Turk par hasard sur Instagram. On a tout de suite voulu travailler avec lui. En plus, il était grand fan de Mathias et de La mécanique du cœur. C’était donc un mariage parfait. Il a écouté l’album en boucle et nous sommes devenus très proches. Lors du tournage, nous avons fonctionné comme une grande famille.

Le résultat à l’écran est amusant. Mais le tournage a dû être éprouvant…

M. M.: C’est vrai que le costume que je porte dans Unlovable Man n’est pas un cadeau. Mais c’est le jeu. Il faut souffrir pour être beau (rires). On a tourné seulement treize jours mais les équipes ont travaillé deux mois pour confectionner tous les décors. Cela a été du gros boulot.

Côté musical, on sent l’influence de Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton…

M. M.: Oui, surtout dans La symphonie du temps qui passe. Sinon, il y a une influence des comédies musicales françaises de Jacques Demy, mâtinées de western. Tim Burton et le western, ce n’est pas nouveau chez moi. Par contre, une série de duos nous ont inspirés: Johnny Cash et June Carter, Gainsbourg/Birkin, Adam Green et Binki Shapiro… Mais on a voulu draper tout ça dans du velours, pour ne pas faire un disque de Dionysos avec Daria qui chante. Donc, ici, il n’y a pas de guitare, pas de batterie, pas de basse… Les harmonies sont différentes aussi.

Cela va complètement à contre-courant de ce qui se fait aujourd’hui, pour marquer notre différence. Cela doit marcher au bouche-à-oreille.

Réaliser un projet comme celui-ci qui combine disque, livre, film et spectacle, c’est compliqué ?

M. M.: Si vous prenez chaque chose séparément, c’est compliqué. Ici, nous avons enregistré dix morceaux avec orchestre symphonique ici, au studio ICP, avec un clip par chanson. La maison de disques a proposé que ce soit un livre donc j’ai aussi écrit des poèmes « behind the scene »… Le livre contient aussi des dessins préparatoires, le disque et le film. C’est l’œuvre la plus globale. Il y a aussi les vinyles, le CD/DVD avec digibook… Cela va complètement à contre-courant de ce qui se fait aujourd’hui, pour marquer notre différence. Cela doit marcher au bouche-à-oreille.

Quand j’ai rencontré Mathias, j’ai vu son désir. Et j’ai trouvé que Mathias méritait d’être « multiplié ».

Dans la chanson « Quarante et un », vous évoquez la possibilité de faire un deuxième essai pour devenir papa…

D.N.: On ne sait pas encore… L’expérience vécue m’a traumatisée. À la base, je ne voulais pas d’enfant. Mais quand j’ai rencontré Mathias, j’ai vu son désir. Et j’ai trouvé que Mathias méritait d’être « multiplié ». Moi, je ne me sens pas encore assez mature… Et la douleur que j’ai vécue m’a fait réfléchir… Donc pour l’instant, je ne sais pas…

M. M.: Moi, j’en ai envie, mais je n’ai pas vécu ce qu’elle a vécu dans sa chair. J’ai 48 ans, elle en a 30… Si cela avait marché, on aurait aujourd’hui un petit d’environ un an. Mais ça s’est passé autrement. J’essaye de ne pas lui mettre la pression et on verra ce qui se passe. On est dans le grand « peut-être »…

Mathias Malzieu et Dora Nelson, « La symphonie du temps qui passe », Verycords. En concert le 16/03/23 à La Madeleine. Tickets sur www.livenation.be.