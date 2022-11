Elton John fait ses adieux à Los Angeles

"Comme vous le savez, j’arrête les tournées et ce sera là mon dernier concert en Amérique et au Canada", a-t-il déclaré avant de faire monter sur scène son mari David Furnish et leurs deux fils, avec lesquels il compte passer davantage de temps.

Elton John entretient une longue histoire d’amour avec Los Angeles. Sa carrière naissante, comme l’a montré en 2019 le film biographique Rocketman, avait reçu un énorme coup d’accélérateur aux États-Unis lors de sa prestation au Troubadour, boîte de nuit de West Hollywood, en 1970. "Vous savez quoi ? je suis devenu célèbre d’abord en Amérique", a lancé dimanche Elton John à la foule.

Maillot mythique à paillettes

Durant la première moitié des années 1970, Elton John a multiplié les titres à succès, de Your Song à Tiny Dancer (dont le remix sert à Hold me Closer, le duo qu’il vient de former avec Britney Spears), et rodé son personnage de scène extravagant.

Cette époque a culminé lors de deux soirées mémorables en 1975 au Dodger Stadium où il s’est produit devant un stade bondé en maillot de l’équipe de baseball agrémenté de paillettes et taillé sur mesure.

En clin d’œil au passé, Elton John est revenu dimanche sur scène pour les rappels vêtu d’un peignoir avec le sigle des Dodgers et une casquette de baseball avec des perles.

"Soyez bienveillants les uns envers les autres, OK ? Et adieu !", a-t-il conclu avant de lancer son célébrissime Goodbye Yellow Brick Road.

Le concert a revisité sa carrière, avec des titres allant de Crocodile Rock à Candle in the Wind salués par les acclamations de 55 000 fans qui les chantaient en chœur.

Inspirés par le chanteur, nombre d’entre eux arboraient boas, lunettes de soleil et forcément moult paillettes. Certains brandissaient des pancartes pour lui faire savoir qu’ils avaient assisté à des dizaines, voire des centaines, de ses concerts. "Cela me rend tellement heureux que vous portiez les costumes les plus fantastiques et que vous ayiez assisté à tant de shows", a lancé Elton John depuis la scène.

Disney +, qui vient tout juste de commencer à diffuser des événements en direct, est en train de réaliser un documentaire sur Elton John qui s’achèvera avec sa tournée Farewell Yellow Brick Road en cours.

Déjà 660 millions de dollars de recettes

Soixante autres dates sont encore prévues en Australie et Nouvelle-Zélande ainsi qu’en Europe pour cette tournée qui s’avère déjà, avec plus de 660 millions de dollars de recettes (639 millions d’euros), la troisième la plus lucrative jamais réalisée selon Billboard.

Cette tournée d’adieu a débuté en 2018 mais a dû ensuite être reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus et d’une opération de la hanche subie par le musicien à l’automne 2021. Elton John n’a pas exclu d’autres concerts en solo à l’issue de sa tournée prévue en 2023.

Ce dimanche, il n’était pas seul sur scène puisqu’il a été rejoint par ses compatriotes Dua Lipa, pour leur récent duo Cold Heart, puis Kiki Dee pour leur classique Don’t Go Breaking My Heart, un des tubes de 1976. Elton John a également fait venir sur scène la chanteuse américaine Brandi Carlile, ainsi que son parolier de toujours Bernie Taupin.

"C’est une soirée très spéciale pour moi, une soirée très émouvante, a lancé Elton John. Le voyage a été long."