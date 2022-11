"Les fans avaient envie que je fasse un album piano-voix. Je me suis demandé si je savais encore chanter. J’avais peur de moi-même… Sur ce disque, je suis complètement à poil… Je suis très content de l’avoir fait et très fier du résultat !", confie le chanteur, 78 ans lors d’un entretien à l’AFP durant son passage à Paris.

Quatre ans après Enfin !, qui avait mis fin à près de trois décennies d’attente pour ses fans ( Kâmâ Sutrâ remontant à 1990), Polnareff revient donc avec un sobre Polnareff chante Polnareff, dans lequel il s’est accompagné seul au piano dans son studio personnel en Californie. On y retrouve tous ses tubes: Le Bal des Laze, Goodbye Marilou, Love me, please, love me, La Poupée qui fait non…

« Je peux monter autant, et même plus »

De sa voix intacte, il chante a cappella une version de Tout pour ma chérie. "J’ai de la chance: ma voix est mieux qu’avant. Je peux monter autant, et même un peu plus. Reprendre mes succès a été douloureux à cause de trucs persos qui m’avaient inspiré à l’époque, mais que je n’avais pas envie de me remémorer."

Il offre aussi une version spatiale de Holidays, sa reprise préférée en piano-voix, "mieux que l’originale", estime-t-il. Sur Lettre à France, après un émouvant solo de piano, il martèle l’un des couplets: "Il était une fois/Toi et moi/N’oublie jamais ça…".

En avant-goût, il avait dévoilé il y a quelques semaines un clip de sa chanson-hymne où trois avatars de la star, lunettes blanches sur le nez, apparaissaient au piano en plein désert, vêtus de bleu, blanc et rouge.

"Lettre à France , c’est la Marseillaise des expats, dit-il. Cet exil forcé ne sera jamais oublié… Ça fait partie des douleurs de la vie… Mais, je n’aime pas le passé… Je ne suis pas un nostalgique: j’aime aujourd’hui et le futur !"

Le chanteur s’attend à être critiqué pour ce nouveau projet: "Il y a en qui vont dire que Polnareff n’a plus d’inspiration et ressort ses vieilles sacoches… C’est complètement faux ! Je n’ai jamais composé autant de trucs nouveaux !", assure le chanteur qui annonce même d’autres albums !

Le 26 novembre prochain, il sera l’invité d’honneur de la finale de la Star Academy sur TF1: "Si la Star Ac avait existé quand j’étais chanteur des rues, je me serais inscrit ! C’est important de donner une vitrine à de jeunes chanteurs."

L’homme aux mythiques lunettes blanches s’apprête à revenir sur scène en 2023, du 24 mai au 8 juillet 2023. pour une série de concerts intimistes, seul au piano. Son passage à Forest National est programmé le 30 juin 2023. L’interprète d’ On ira tous au paradis a choisi de réutiliser l’affiche de l’Olympia 1972 où il dévoilait son postérieur, ce qui lui avait valu une condamnation pour attentat à la pudeur, entraînant son exil aux États-Unis. Cette fois, même si on y voit son postérieur en triple et en bleu-blanc-rouge, ça devrait passer crème.

« Polnareff chante Polnareff », Warner.