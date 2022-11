Quatre ans après Enfin !, qui avait mis fin à près de trois décennies d’attente pour ses fans ( Kâmâ Sutrâ remontant à 1990), Polnareff revient donc avec un sobre Polnareff chante Polnareff.

On y retrouve tous ses tubes dans des versions dépouillées, piano-voix.

Le juke-box de la semaine

Angèle en version deluxe

La réédition de Nonante-Cinq sort ce vendredi et à cette occasion Angèle y ajoute 6 nouveaux titres dont le dernier single Amour, Haine & Danger.

Elle sera en concert chez nous, en décembre: le 10/12 au Sportpaleis d’Anvers (avec Meyy en première partie) ; les 19 (complet), 20 (derniers tickets), 21 (complet) et 22/12 (complet) à Forest National.

Un nouvel album pour Neil Young

Neil Young et son groupe Crazy Horse sortent un album surprise, World Record, produit par Rick Rubin (Red Hot Chili Peppers). Il s’agit de leur deuxième album en seulement un an.

L’album comprend 10 nouvelles compositions de Neil Young (plus une courte reprise d’une chanson) et s’épanche sur l’état du monde.

Franz Ferdinand en podcast

Rose Matafeo, comédienne et fan inconditionnelle de Franz Ferdinand sort une très bonne série de 4 podcasts retraçant la carrière du groupe de Glasgow.

C’est l’histoire d’un groupe de copains de Glasgow qui ont formé un groupe et changé le visage de la musique britannique. Words So Leisured permet au groupe de revenir sur son parcours, avec les contributions de ses amis, de ses collaborateurs et de ceux qu’il a inspirés.

Ce podcast, composé d’interviews exclusives et inédites, retrace la carrière du groupe, depuis ses débuts dans la chambre d’amis jusqu’aux Grammys, en passant par les hauts et les bas parfois dramatiques de la vie d’un groupe.

Quelques concerts…

Une quatrième complète date pour dEUS

Face à la très forte demande, dEUS avait ajouté un quatrième concert à l’AB. Après les concerts complets des 14, 15 et 16 mars, la dernière date du vendredi 17 mars est également complète.

Pour consoler ceux qui n’auront pas eu la chance de décrocher des tickets, on vous propose d’écouter le single Must Have Been New.

De quoi patienter jusqu’à la sortie de l’album How to Replace it prévue le 17 février.

Peter Gabriel au Sportpaleis

Pour la première fois depuis 2014, Peter Gabriel confirme se produira en Belgique à l’occasion de la tournée qui suivra son nouvel album i/o.

Le rendez-vous est fixé au mardi 6 juin au Sportpaleis d’Anvers.

Black Box Revelation, une date de plus

Black Box Revelation a également ajouté une date de concert à l’Ancienne Belgique. Ce sera pour le 18 avril et là, il reste des tickets !